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Байден заборонив Україні бити по Кремлю та Москві зброєю США — які ще є обмеження

6 червня 2024 18:28
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Байден заборонив Україні бити по Кремлю та Москві зброєю США — які ще є обмеження
Девід М’юір спілкується з президентом США Джо Байденом у Нормандії, Франція. Фото: ABC News
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Американська зброя не буде використана Україною для ударів по Москві чи Кремлю. А США не санкціонують удари дальністю понад 200 миль вглиб Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю ведучому ABC News Девіду М’юіру у французькій Нормандії.

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М’юір запитав Байдена, чи зброя американського виробництва вже використовувалася в Росії після того, як він підписав дозвіл на її використання.

Байден не відповів прямо, але дав зрозуміти, що США не дозволять використовувати її для атак на столицю Росії чи резиденцію уряду.

"Україні дозволено використовувати зброю поблизу кордону, по об’єктам, що по інший бік кордону і, можуть бути задіяні для атак на конкретні цілі в Україні. Ми не санкціонуємо удари дальністю понад 200 миль вглиб Росії, і ми не санкціонуємо удари по Москві, по Кремлю", — сказав Байден.

Путін — непорядна людина

Американський президент також прокоментував заяви російського лідера Володимира Путіна про те, що "постачання західної зброї Україні для ударів по території Росії — безпосередня участь у цій війні.

"Я знаю його більше 40 років. Він мене турбує 40 років. Він непорядна людина. Він диктатор, і він намагається переконатися, що він тримає свою країну разом, продовжуючи війну", — сказав президент США.

Зазначимо, що Байден перебуває у Франції, щоб вшанувати день, коли війська союзників увірвалися на пляжі Нормандії в 1944 році, поклавши початок ланцюгу подій, які призвели до падіння нацистської Німеччини та кінця Другої світової війни.

Також у Байдена запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити військові дії.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію в Сінгапурі, під час якої прокоментував дозвіл Сполучених Штатів бити по території Росії на кордоні Харківської області. Він наголосив, що цього недостатньо для ефективної протидії ворожим обстрілам.

Володимир Зеленський
війна в Україні
США
зброя
Росія
обстріли
Джо Байден
війна

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