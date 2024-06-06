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Байден запретил Украине бить по Кремлю и Москве оружием США — какие еще есть ограничения

6 июня 2024 18:28
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Байден запретил Украине бить по Кремлю и Москве оружием США — какие еще есть ограничения
Дэвид Мьюир общается с президентом США Джо Байденом в Нормандии, Франция. Фото: ABC News
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Американское оружие не будет использовано Украиной для ударов по Москве или Кремлю. А США не санкционируют удары дальностью более 200 миль в глубь России.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью ведущему ABC News Дэвиду Мюиру во французской Нормандии.

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Мьюир спросил Байдена, использовалось ли оружие американского производства для ударов по России после того, как он подписал разрешение на его использование.

Байден не ответил прямо, но дал понять, что США не разрешат использовать его для атак на столицу России или резиденцию правительства.

"Украине разрешено использовать оружие вблизи границы, по объектам, которые по другую сторону границы и могут быть задействованы для атак на конкретные цели в Украине. Мы не санкционируем удары дальностью более 200 миль вглубь России, и мы не санкционируем удары по Москве, по Кремлю", — сказал Байден.

Путин – непорядочный человек

Американский президент также прокомментировал заявления российского лидера Владимира Путина о том, что "снабжение западного оружия Украине для ударов по территории России — непосредственное участие в этой войне".

"Я знаю его больше 40 лет. Он меня беспокоит 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор, и он пытается убедиться, что он держит свою страну вместе, продолжая войну", — сказал президент США.

Отметим, что Байден находится во Франции, чтобы отметить день, когда войска союзников ворвались на пляжи Нормандии в 1944 году, положив начало цепи событий, которые привели к падению нацистской Германии и концу Второй мировой войны.

Также у Байдена запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским , чтобы обсудить военные действия.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в Сингапуре, во время которой прокомментировал разрешение Соединенных Штатов бить по территории России на границе Харьковской области. Он подчеркнул, что этого недостаточно для эффективного противодействия вражеским обстрелам.

Владимир Зеленский
война в Украине
США
оружие
Россия
обстрелы
Джо Байден
війна

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