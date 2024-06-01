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Байден загадкового відреагував на камеру щодо звинувачень Трампа про фальсифікацію суду

1 червня 2024 13:20
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Байден загадкового відреагував на камеру щодо звинувачень Трампа про фальсифікацію суду
Джо Байден на брифінгу в Білому домі. Фото: REUTERS, Evelyn Hockstein
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Президент США Джо Байден відреагував на питання щодо звинувачень від Трампа про фальсифікацію судового процесу і приховування грошей. Байден відповів лише посмішкою.

Про реакцію Байдена щодо звинувачень Трампа повідомило видання The Guardian у суботу, 1 червня.

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Байден просто посміхнувся у відповідь на звинувачення Трампа

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс. Наразі суддя має ухвалити рішення про покарання. 

У п’ятницю, 31 травня, Джо Байден застеріг, що було б необачно і "небезпечно" для будь-кого стверджувати, що кримінальне засудження Дональда Трампа є наслідком несправедливого судового процесу. Цю заяву він зробив на тлі критики вироку з боку колишнього президента і зневаги республіканців до цілісності американської системи правосуддя.

"Це безрозсудно, це небезпечно, безвідповідально для будь-кого говорити, що це було фальсифіковано, лише тому, що їм не подобається вирок. Система правосуддя США проіснувала майже 250 років і є буквально наріжним каменем Америки", —зазначив Президент США. 

Після брифінгу журналістка запитала: "Трамп називає себе політичним в’язнем і безпосередньо звинувачує вас. Що ви на це скажете, сер?".

У відповідь на запитання Байден просто посміхнувся.

Нагадаємо, що суд визнав Трампа винним у підкупі порноакторки Стормі Деніелс. Вона мала мовчати про їхні інтимні стосунки. 

Також ми повідомляли про те, що експрезидент США Дональд Трамп вніс заставу у розмірі 175 мільйонів доларів. Це він зробив із метою запобігти арешту активів у Нью-Йорку.

суд
Дональд Трамп
світ
США
Джо Байден
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