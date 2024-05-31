Суд визнав Дональда Трампа винним — реакція Джо Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що рішення суду визнати експрезидента США Дональда Трампа винним підтверджує, "американський принцип". За словами Байдена, згідно з цим принципом, ніхто не може бути вищим за закон.

Про це Джо Байден повідомив під час виступу перед журналістами в п'ятницю, 31 травня.

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"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений. Дональду Трампу були надані всі можливості для самозахисту, це була справа штату, а не федеральна справа. Його слухали дванадцять громадян, дванадцять американців, дванадцять таких же людей, як ви", — зазначив президент США.

За його словами, п'ять тижнів присяжні слухали докази та одноголосно визнали Трампа винним за всіма 34 пунктами.

"Так працює американська система правосуддя. І безрозсудно та небезпечно говорити, що все було підлаштовано, тільки тому, що не подобається вердикт", — наголосив Байден.

Що відомо про справу Дональда Трампа

Нагадаємо, що суд визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у підкупі порноакторки Стормі Деніелс. Вона не мала розповідати нікому про їхні інтимні стосунки.

Таким чином, Трамп став першим експрезидентом, якого судили за тяжкий злочин. Йому загрожує тюремне ув’язнення або умовний термін. Відомо також, як це вплине на його балотування в президенти.