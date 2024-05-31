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Байден впервые прокомментировал решение суда по поводу Трампа

31 мая 2024 23:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Суд признал Дональда Трампа виновным — реакция Джо Байдена
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что решение суда признать экс-президента США Дональда Трампа виновным подтверждает "американский принцип". По словам Байдена, согласно этому принципу, никто не может быть выше закона. 

Об этом Джо Байден сообщил, выступая перед журналистами в пятницу, 31 мая.

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"Американский принцип, согласно которому никто не может быть выше закона, был подтвержден. Дональду Трампу были предоставлены все возможности для самозащиты, это было дело штата, а не федеральное дело. Его слушали двенадцать граждан, двенадцать американцев, двенадцать таких же людей, как вы", — отметил президент США.

По его словам, пять недель присяжные слушали доказательства и единогласно признали Трампа виновным по всем 34 пунктам.

"Так работает американская система правосудия. И безрассудно и опасно говорить, что все было подстроено, только потому, что не нравится вердикт", — подчеркнул Байден.

Что известно о деле Дональда Трампа

Напомним, что суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Она не должна была рассказывать никому об их интимных отношениях.

Таким образом, Трамп стал первым экс-президентом, судимым за тяжкое преступление. Ему грозит тюремное заключение или условный срок. Известно также, как это повлияет на его баллотировку в президенты.

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Дональд Трамп
США
Джо Байден
закон

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