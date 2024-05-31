Що загрожує Дональду Трампу після визнання його винним

Колишный президент США Дональд Трамп. Фото: Слово і Діло

Після того, як 30 травня суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у 34 пунктах звинувачень, йому загрожує реальний термін ув'язнення. Або ж для колишнього президента США будуть діяти інші заборони.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Що загрожує Трампу

Журі присяжних визнало Дональда Трампа винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі про приховування грошей. Трамп став першим експрезидентом, якого судили за тяжкий злочин.

Після винесення вироку Трамп розкритикував присяжних та суд і заявив, що він ні в чому не винен.

У виданні зазначили, що тепер Трампу загрожує тюремне ув’язнення або умовний термін за його злочини, пов’язані зі схемою виплати прихованих грошей, якій він сприяв напередодні президентських виборів 2016 року.

"Винесення вироку відбудеться 11 липня. На цю мить експрезидент США залишиться поза в’язницею. Прокурори не вимагали від Трампа внести заставу. Проте Трамп, імовірно, оскаржить рішення присяжних, що може значно відстрочити винесення вироку", — зазначили в Reuters.

В залежності від того, в якій формі винесуть вирок, Трампа можуть позбавити не лише волі, але і права на носіння та покупку вогнепальної зброї та навіть можуть відібрати право голосувати.

Чи зможе Трамп балотуватися в президенти

Американська конституція дозволяє балотуватися в президенти будь-кому, навіть якщо людина перебуває у в'язниці. Американські закони містять лише обмежені вимоги для балотування: мати не менше ніж 35 років, бути громадянином від народження та не менш як 14 років проживати в США.

У Reuters підкреслюють, що у Америці закони у різних штатах відрізняються і інколи трактуються по-різному. Трамп, який є жителем Флориди, може втратити право голосувати у Флориді на президентських виборах у листопаді. Це залежатиме від того, чи буде він засуджений до ув’язнення та чи закінчить відбувати покарання до моменту виборів.

Нагадаємо, 30 травня у Нью-Йорку суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у справі про гроші за мовчання порноакторки. Експрезиденту висунули звинувачення за 34 пунктами.

Раніше у рамках передвиборчої кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що на місті Джо Байдена він бомбив би Москву.