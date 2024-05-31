Что угрожает Дональду Трампу после признания его виновным

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Слово и Дело

После того, как 30 мая суд присяжных признал Дональда Трампа виновным по 34 пунктах обвинений, ему грозит реальный срок заключения. Или для бывшего президента США будут действовать другие запреты.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Жюри присяжных признало Дональда Трампа виновным по всем 34 обвинениям в уголовном деле о сокрытии денег. Трамп стал первым экс-президентом, судимым за тяжкое преступление.

После вынесения приговора Трамп подверг критике присяжных и суд и заявил, что он ни в чем не виноват.

В издании отметили, что теперь Трампу грозит тюремное заключение или условный срок за преступления, связанные со схемой выплаты скрытых денег, которой он способствовал накануне президентских выборов 2016 года.

"Вынесение приговора состоится 11 июля. На этот момент экспрезидент США останется вне тюрьмы. Прокуроры не требовали от Трампа внести залог. Однако Трамп, вероятно, обжалует решение присяжных, что может значительно отсрочить вынесение приговора", — отметили в Reuters.

В зависимости от того, в какой форме будет вынесен приговор, Трампа могут лишить не только свободы, но и права на ношение и покупку огнестрельного оружия и даже могут отобрать право голосовать.

Сможет ли Трамп баллотироваться в президенты

Американская конституция позволяет баллотироваться в президенты кому угодно, даже если человек находится в тюрьме. Американские законы содержат лишь ограниченные требования для баллотирования: иметь не менее 35 лет, быть гражданином от рождения и не менее 14 лет проживать в США.

В Reuters подчеркивают, что в Америке законы в разных штатах отличаются и иногда трактуются по-разному. Трамп, являющийся жителем Флориды, может потерять право голосовать во Флориде на президентских выборах в ноябре. Это будет зависеть от того, будет ли он приговорен к заключению и закончит ли отбывать наказание до момента выборов.

Напомним, 30 мая в Нью-Йорке суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в деле о деньгах за молчание порноактрисы. Экспрезиденту предъявлены обвинения по 34 пунктам.

Ранее в рамках предвыборной кампании кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что на месте Джо Байдена он бомбил бы Москву.