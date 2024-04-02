Трамп вніс мільйонну заставу, щоб запобігти арешту активів у штаті Нью-йорк

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Колишній президент США Дональд Трамп вніс заставу у розмірі 175 млн доларів, щоб запобігти арешту активів у штаті Нью-Йорк. Однак якщо він не виграє апеляції, все одно має виплатити штраф у понад 450 млн доларів за рішенням цивільного суду.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Видання зазначає, що Трамп вніс заставу, аби зберегти свої активи від арешту, зокрема нерухомість на Магнетоні, в процесі оскарження ним вироку по справі цивільного шахрайства.

Пояснюється, що внесення цієї застави було просто необхідним, аби генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс не ініціювала юридичних заходів щодо відчуження власності експрезидента.

"Трамп вніс заставу за рішенням апеляційного суду, який минулого тижня зменшив її розмір до 175 млн доларів. Однак якщо експрезидент не виграє апеляції, він все одно має виплатити штраф у понад 450 млн доларів за рішенням цивільного суду", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 4 березня Верховний суд Сполучених Штатів Америки дозволив Трампу брати участь у виборах в Колорадо.

Незадовго до цього суд США зобов'язав експрезидента сплатити штраф у розмірі 350 млн доларів. Трампа визнали винним у завищенні власного капіталу з метою обману кредиторів.

Крім того, суд США відмовився закривати справу Трампа про секретні документи. Йдеться про певні "коробки з документами", які політик перевіз із Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.