Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Трамп вніс мільйонну заставу, щоб запобігти арешту активів у штаті Нью-йорк arrow

Трамп вніс мільйонну заставу, щоб запобігти арешту активів у штаті Нью-йорк

2 квітня 2024 07:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Трамп вніс мільйонну заставу, щоб запобігти арешту активів у штаті Нью-йорк
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишній президент США Дональд Трамп вніс заставу у розмірі 175 млн доларів, щоб запобігти арешту активів у штаті Нью-Йорк. Однак якщо він не виграє апеляції, все одно має виплатити штраф у понад 450 млн доларів за рішенням цивільного суду.

Про це повідомляє The Washington Post

Читайте також:

Застава Трампа за активи та нерухомість

Видання зазначає, що Трамп вніс заставу, аби зберегти свої активи від арешту, зокрема нерухомість на Магнетоні, в процесі оскарження ним вироку по справі цивільного шахрайства.  

Пояснюється, що внесення цієї застави було просто необхідним, аби генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс не ініціювала юридичних заходів щодо відчуження власності експрезидента. 

"Трамп вніс заставу за рішенням апеляційного суду, який минулого тижня зменшив її розмір до 175 млн доларів. Однак якщо експрезидент не виграє апеляції, він все одно має виплатити штраф у понад 450 млн доларів за рішенням цивільного суду", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 4 березня Верховний суд Сполучених Штатів Америки дозволив Трампу брати участь у виборах в Колорадо.

Незадовго до цього суд США зобов'язав експрезидента сплатити штраф у розмірі 350 млн доларів. Трампа визнали винним у завищенні власного капіталу з метою обману кредиторів.

 Крім того, суд США відмовився закривати справу Трампа про секретні документи.  Йдеться про певні "коробки з документами", які політик перевіз із Білого дому до свого маєтку в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

США
суд
Дональд Трамп
гроші
застава

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд