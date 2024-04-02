Трамп внес миллионный залог, чтобы предотвратить арест активов в штате Нью-Йорк

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в размере 175 млн долларов, чтобы предотвратить арест активов в штате Нью-Йорк. Однако если он не выигрывает апелляции, все равно должен выплатить штраф более чем в 450 млн долларов по решению гражданского суда.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Издание отмечает, что Трамп внес залог, чтобы сохранить свои активы от ареста, в том числе недвижимость на Магнетоне, в процессе обжалования им приговора по делу гражданского мошенничества.

Объясняется, что внесение этого залога было просто необходимо, чтобы генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс не инициировала юридические меры по отчуждению собственности экс-президента.

"Трамп внес залог по решению апелляционного суда, который на прошлой неделе уменьшил его размер до 175 млн долларов. Однако если экс-президент не выиграет апелляции, он все равно должен выплатить штраф более чем в 450 млн долларов по решению гражданского суда", — говорится в материале.

Напомним, 4 марта Верховный суд Соединенных Штатов Америки разрешил Трампу участвовать в выборах в Колорадо.

Незадолго до этого суд США обязал экс-президента уплатить штраф в размере 350 млн долларов. Трампа признали виновным в завышении собственного капитала в целях обмана кредиторов.

Кроме того, суд США отказался закрывать дело Трампа о секретных документах. Речь идет об определенных "коробках с документами", которые политик перевез из Белого дома в свое имение в Мар-а-Лаго в штате Флорида.