Байден загадочного отреагировал на камеру по поводу обвинений Трампа о фальсификации суда

Джо Байден на брифинге в белом доме. Фото: REUTERS, Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден отреагировал на вопрос об обвинениях от Трампа о фальсификации судебного процесса и сокрытии денег. Байден ответил только улыбкой.

О реакции Байдена об обвинениях Трампа сообщило издание The Guardian в субботу, 1 июня.

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Байден просто усмехнулся в ответ на обвинение Трампа

Суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в деле о финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Судья должен принять решение о наказании.

В пятницу, 31 мая, Джо Байден предостерег, что было бы опрометчиво и "опасно" для кого бы то ни было утверждать, что уголовное осуждение Дональда Трампа является следствием несправедливого судебного процесса. Это заявление он сделал на фоне критики приговора со стороны бывшего президента и пренебрежения республиканцами к целостности американской системы правосудия.

"Это безрассудно, это опасно, безответственно для любого говорить, что это было фальсифицировано, только потому, что им не нравится приговор. Система правосудия США просуществовала почти 250 лет и является буквально краеугольным камнем Америки", — отметил Президент США.

После брифинга журналистка спросила: "Трамп называет себя политическим заключенным и напрямую обвиняет вас. Что вы на это скажете, сэр?".

В ответ на вопрос Байден просто усмехнулся.

Напомним, что суд признал Трампа виновным в подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Она должна была молчать об их интимных отношениях.

Также мы сообщали, что экспрезидент США Дональд Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов. Это он сделал с целью предотвратить арест активов в Нью-Йорке.