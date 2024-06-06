Суди щодо Трампа відбудуться після виборів США

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: AP

Суди у Сполучених Штатах Америки призупинили кілька гучних справ щодо колишнього президента країни Дональда Трампа. Їх планують продовжити вже після президентських виборів.

Про це пише The New York Times.

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Так, вчора Апеляційний суд Джорджії ухвалив наказ щодо призупинення справи стосовно Трампа до виборів президента США — щонайменше до 5 листопада. Раніше попереднє слухання апеляції було призначене на жовтень.

Причиною такого рішення суду стали спроби усунути від розгляду справи окружного прокурора Фултона Фані Вілліс, яку звинувачують у залученні свого партнера у якості головного обвинувача.

Водночас у Федеральному суді розглядають справу про незаконне зберігання Трампом секретних документів у його маєтку після закінчення президентського терміну. Але вчора суддя Ейлін Кеннон змінила графік судового процесу й призначила розгляд низки клопотань адвокатів на кінець червня, тому до виборів в США справа розглядатися не буде.

У чому звинувачують Трампа

Проти колишнього глави Білого Дому Дональда Трампа загалом висунуто 91 кримінальне звинувачення. Однією з найгучніших є спроба втручання у вибори президента у 2020 році. Під час мітингу 6 січня 2021 року Трамп фактично закликав своїх прибічників штурмувати Капітолій, через що проти нього порушили кримінальну справу.

Також влітку 2022 року ФБР виявило в маєтку Трампа низку документів з грифом "секретно", які він мав здати у Національний архів після складання повноважень президента США.

А у червні 2023 року прокуратура висунула йому звинувачення за 37 пунктами у справі щодо неналежного зберігання секретних документів.

Раніше команда Трампа заявила про рекордні суми пожертвувань від шанувальників на підтримку після обвинувачення в суді. Вдалося зібрати близько 52,8 млн доларів за один день.

Також він заявляв, що готовий розсекретити файли про події 11 вересня, вбивство Джона Кеннеді та про справу Епштейна. Таким чином він хоче відновити втрачену довіру до американських інституцій.