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Трамп не проти сісти до в'язниці, якщо такий буде вирок суду

3 червня 2024 18:44
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Чи готовий Трамп сісти до в'язниці — політик дав відповідь
Колишній Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що він не проти відсидіти у в'язниці або під домашнім арештом у разі такого вироку суду. Його звинувачують за 34 пунктами у фінансових махінацій, пов'язаних з виплатами порноакторці Стормі Деніелс.

Про це Трамп повідомив у інтерв'ю "Fox & Friends Weekend" у неділю, 2 червня, пише CNN.

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Трамп зазначив, що він "не проти" відсидіти у в'язниці або перебувати під домашнім арештом після того, як його визнали винним у 34 кримінальних злочинах, пов'язаних з фальсифікацією ділової документації.

"Я не проти", — сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, коли його запитали про потенційні покарання.

"Я бачив, як один з моїх адвокатів днями по телебаченню сказав — "О ні, ви ж не хочете так вчинити з президентом", — я відповів: "Ви нічого не благаєте"", — додав він. 

Трамп не думає, що громадськість підтримає це. Він вважає, що їй буде важко сприйняти таке рішення, бо у певний момент настає переломний момент.

Суддя Хуан Мерчан призначив винесення вироку Трампу на 10:00 ранку за східним часом 11 липня. Він може засудити Трампа до випробувального терміну або до 4 років ув'язнення за кожним пунктом, з максимальним терміном до 20 років.

У тому ж інтерв'ю Трамп заявив, що готовий розсекретити файли про події 11 вересня, вбивство Джона Кеннеді та про справу Епштейна. Таким чином він хоче відновити втрачену довіру до американських інституцій.

Ми писали, що на питання щодо звинувачень від Трампа про фальсифікацію судового процесу і приховування грошей Президент США Джо Байден відреагував лише посмішкою.

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Дональд Трамп
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