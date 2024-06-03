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Трамп не прочь сесть в тюрьму, если такой будет приговор суда

3 июня 2024 18:44
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Готов ли Трамп сесть в тюрьму — политик ответил
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что он не прочь отсидеть в тюрьме или под домашним арестом в случае такого приговора суда. Его обвиняют по 34 пунктам в финансовых махинациях, связанных с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс.

Об этом Трамп сообщил в интервью Fox & Friends Weekend в воскресенье, 2 июня, пишет CNN.

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Трамп отметил, что он "не прочь" отсидеть в тюрьме или находиться под домашним арестом после того, как его признали виновным в 34 уголовных преступлениях, связанных с фальсификацией деловой документации.

"Я не против", — сказал Трамп в интервью Fox News, когда его спросили о потенциальных наказаниях.

"Я видел, как один из моих адвокатов на днях по телевидению сказал — "О нет, вы же не хотите так поступить с президентом", — я ответил: "Вы ничего не умоляете", — добавил он.

Трамп не считает, что общественность поддержит это. Он считает, что ей будет трудно воспринять такое решение, потому что в какой-то момент наступает переломный момент.

Судья Хуан Мерчан назначил вынесение приговора Трампу к 10:00 утра по восточному времени 11 июля. Он может приговорить Трампа к испытательному сроку или к 4 годам заключения по каждому пункту, с максимальным сроком до 20 лет.

В том же интервью Трамп заявил, что готов рассекретить файлы о событиях 11 сентября, убийстве Джона Кеннеди и о деле Эпштейна. Таким образом, он хочет восстановить утраченное доверие к американским институтам.

Мы писали, что на вопрос об обвинениях от Трампа о фальсификации судебного процесса и сокрытии денег Президент США Джо Байден отреагировал лишь на улыбку.

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