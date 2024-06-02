Трамп готовий розсекретити документи про теракт 11 вересня та вбивство Джона Кеннеді

Дональд Трамп на вулиці Манхеттена після оголошення вироку. Фото: SCANPIX, EPA

Трамп заявив, що готовий розсекретить файли про події 11 вересня, вбивство Джона Кеннеді та про справу Епштейна. Таким чином він хоче відновити втрачену довіру до американських інституцій.

Про це Трамп розповів у ексклюзивному інтерв'ю "Fox & Friends Weekend" у неділю, 2 червня.

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Суд присяжних у Нью-Йорку визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним за 34 пунктами у фінансових махінаціях, пов'язаних з виплатами порноакторці Стормі Деніелс. Трамп відповів, що поквитається зі своїми противниками, повернувши свою стару роботу.

"Це погані люди. Ці люди хворі, і вони роблять такі руйнівні речі… якби не я, вони б переслідували когось іншого, а я знаю багато конкурентів. Вони б цього не робили так добре.Моя помста буде успішною", — зазначив Трамп.

У інтерв'ю фаворит Республіканської партії обговорював кілька важливих тем. Зокрема, він розповів, чого очікує від генерального прокурора у разі свого обрання в листопаді цього року, і чи має намір розсекретити кілька важливих файлів, що стали предметом змов і спекуляцій.

Трамп сказав рішуче "так" про те, що він розсекретить файли про події 11 вересня, вбивство Джона Кеннеді та про справу Джеффрі Епштейна, обвинуваченого у зґвалтуванні дівчат, аби відновити втрачену довіру до американських інституцій.

Трамп також сказав, що має на увазі два імені для потенційних генеральних прокурорів, але сказав, що припустився помилки, ухваливши критичне рішення під час свого першого терміну, очевидно посилаючись на Джеффа Сешнса та Білла Барра.

Нагадаємо, що команда експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа заявила про рекордні суми пожертвувань від шанувальників на підтримку Трампа після обвинувачення в суді. Вдалося зібрати близько 52,8 мільйона доларів за один день.

На питання на питання щодо звинувачень від Трампа про фальсифікацію судового процесу і приховування грошей Президент США Джо Байден відреагував лише посмішкою.