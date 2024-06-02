На підтримку Дональда Трампа задонатили понад 52 мільйони доларів

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Команда експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа заявила про рекордні суми пожертвувань від шанувальників на підтримку Трампа після обвинувачення в суді. Вдалося зібрати близько 52,8 мільйона доларів за один день.

Про це повідомляє Financial Times у суботу, 1 червня.

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"Велика сума допоможе Трампу скоротити величезну грошову перевагу Джо Байдена і ще раз покаже, як колишній президент США отримав вигоду зі своїх юридичних проблем, щоб профінансувати свою заявку на переобрання", — зазначає видання.

Згідно з опитуванням, проведеним одразу після обвинувачення колишнього президента, його популярність не знизилась. До того ж дуже мало людей виступили за те, щоб його відправили до в'язниці.

Також FT додає, що кількість пошукових запитів DonaldJTrump.com і Wired зросла більш як на 5000%, а запитів "сайт кампанії Трампа" — на 1000%. Збори на WinRed і сайті Трампа були настільки активні, що портал вийшов з ладу. Передвиборчий штаб Трампа заявив, що зібрані на WinRed 35 мільйонів доларів майже вдвічі перевищують попередній рекорд.

Що відомо про обвинувачення Трампа

Нагадаємо, що Трампа визнали винним у підкупі порноакторки Стормі Деніелс, яка мала мовчати про їхні інтимні стосунки. Таким чином він став першим експрезидентом, якого судили за тяжкий злочин. Трампу загрожує тюремне ув’язнення або умовний термін. Відомо також, чи зможе він балотуватися в президенти.

Невдовзі Байден вперше прокоментував рішення суду у справі Трампа. За його словами, ця ситуація підтверджує "американський принцип", згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон.

Додамо, що Трамп звинуватив Байдена у фальсифікації судового вироку, на що президент США відповів посмішкою. Відео взірвало соцмережі.