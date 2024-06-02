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Сторонники Трампа задонатили ему рекордную сумму после судебного приговора

2 июня 2024 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В поддержку Дональда Трампа задонатили более 52 миллионов долларов
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Команда экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявила о рекордных суммах пожертвований от поклонников в поддержку Трампа после обвинения в суде. Удалось собрать около 52,8 миллиона долларов за один день.

Об этом сообщает Financial Times в субботу, 1 июня.

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"Большая сумма поможет Трампу сократить огромное денежное преимущество Джо Байдена и еще раз покажет, как бывший президент США извлек выгоду из своих юридических проблем, чтобы профинансировать свою заявку на переизбрание", — отмечает издание.

Согласно опросу, проведенному сразу после обвинения бывшего президента, его популярность не снизилась. К тому же, очень мало людей выступили за то, чтобы его отправили в тюрьму.

Также FT добавляет, что количество поисковых запросов DonaldJTrump.com и Wired выросло более чем на 5000%, а запросов "сайт кампании Трампа" — на 1000%. Собрание на WinRed и сайте Трампа было настолько активным, что портал вышел из строя. Предвыборный штаб Трампа заявил, что собранные на WinRed 35 миллионов долларов почти вдвое превышают предыдущий рекорд.

Что известно об обвинении Трампа

Напомним, что Трампа признали виновным в подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс, которая должна была молчать об их интимных отношениях. Таким образом, он стал первым экс-президентом, которого судили за тяжкое преступление. Трампу грозит тюремное заключение или условный срок. Известно также, сможет ли он баллотироваться в президенты.

Вскоре Байден впервые прокомментировал решение суда по делу Трампа. По его словам, эта ситуация подтверждает "американский принцип", согласно которому никто не может быть выше закона.

Добавим, что Трамп обвинил Байдена в фальсификации судебного приговора, на что президент США ответил улыбкой. Видео подорвало соцсети.

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