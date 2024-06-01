У рішенні суду про свою вину Трамп звинувачує Байдена — реакція президента США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здивував цікавою реакцією на звинувачення колишнього президента США Дональда Трампа у тому, що Байден винен у рішенні суду. У відповідь на це американський лідер просто посміхнувся.

Відповідне відео публікують користувачі в соцмережах.

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JUST IN: 🇺🇸 President Biden smiles when asked if Donald Trump is now a political prisoner in the United States. pic.twitter.com/YC4q8DIO7m — BRICS News (@BRICSinfo) May 31, 2024

Як Байден відповів Трампу на звинувачення

Так, журналістка запитала в Байдена: "Трамп назвав себе політичним в'язнем і звинувачує вас безпосередньо. Що ви відповісте?"

Відповідь американського лідера красномовніша за будь-які слова. Він просто йде собі далі з усмішкою. Ймовірно, користувачі не оминуть увагою цей момент і створять меми — вірусні гумористичні відео, малюнки та тексти.

Нагадаємо, що суд визнав Трампа винним у підкупі порноакторки Стормі Деніелс. Вона мала мовчати про їхні інтимні стосунки.

Таким чином, Трамп став першим експрезидентом, якого судили за тяжкий злочин. Йому загрожує тюремне ув’язнення або умовний термін. Відомо також, чи зможе Трамп балотуватися в президенти.

Додамо, що невдовзі Байден вперше прокоментував рішення суду у справі Трампа. За його словами, ця ситуація підтверджує "американський принцип", згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон.