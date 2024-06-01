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Трамп звинувачує Байдена у рішенні суду — реакція президента США взірвала соцмережі

1 червня 2024 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У рішенні суду про свою вину Трамп звинувачує Байдена — реакція президента США
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здивував цікавою реакцією на звинувачення колишнього президента США Дональда Трампа у тому, що Байден винен у рішенні суду. У відповідь на це американський лідер просто посміхнувся. 

Відповідне відео публікують користувачі в соцмережах.

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Так, журналістка запитала в Байдена: "Трамп назвав себе політичним в'язнем і звинувачує вас безпосередньо. Що ви відповісте?"

Відповідь американського лідера красномовніша за будь-які слова. Він просто йде собі далі з усмішкою. Ймовірно, користувачі не оминуть увагою цей момент і створять меми — вірусні гумористичні відео, малюнки та тексти.

Нагадаємо, що суд визнав Трампа винним у підкупі порноакторки Стормі Деніелс. Вона мала мовчати про їхні інтимні стосунки. 

Таким чином, Трамп став першим експрезидентом, якого судили за тяжкий злочин. Йому загрожує тюремне ув’язнення або умовний термін. Відомо також, чи зможе Трамп балотуватися в президенти.

Додамо, що невдовзі Байден вперше прокоментував рішення суду у справі Трампа. За його словами, ця ситуація підтверджує "американський принцип", згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон.

суд
Дональд Трамп
США
Джо Байден
звинувачення

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