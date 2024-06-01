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Трамп обвиняет Байдена в решении суда — реакция президента США взорвала соцсети

1 июня 2024 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В решении суда о своей вине Трамп обвиняет Байдена — реакция президента США
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден удивил интересной реакцией на обвинение бывшего президента США Дональда Трампа в том, что Байден виновен в решении суда. В ответ на это американский лидер просто улыбнулся.

Соответствующее видео публикуют пользователи в соцсетях.

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Как Байден ответил Трампу на обвинение

Так, журналистка спросила у Байдена: "Трамп назвал себя политическим заключенным и обвиняет вас напрямую. Что вы ответите?"

Ответ американского лидера красноречивее любых слов. Он просто идет дальше с улыбкой. Вероятно, пользователи не упустят из виду этот момент и создадут мемы — вирусные юмористические видео, рисунки и тексты.

Напомним, что суд признал Трампа виновным в подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Она должна была молчать об их интимных отношениях.

Таким образом, Трамп стал первым экс-президентом, судимым за тяжкое преступление. Ему грозит тюремное заключение или условный срок. Известно также, сможет ли Трамп баллотироваться в президенты.

Добавим, что вскоре Байден впервые прокомментировал решение суда по делу Трампа. По его словам, эта ситуация подтверждает "американский принцип", согласно которому никто не может быть выше закона.

суд
Дональд Трамп
США
Джо Байден
обвинение

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