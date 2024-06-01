В решении суда о своей вине Трамп обвиняет Байдена — реакция президента США

Трамп обвиняет Байдена в решении суда — реакция президента США взорвала соцсети
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден удивил интересной реакцией на обвинение бывшего президента США Дональда Трампа в том, что Байден виновен в решении суда. В ответ на это американский лидер просто улыбнулся.
Соответствующее видео публикуют пользователи в соцсетях.
JUST IN: 🇺🇸 President Biden smiles когда определился, когда Дональд Trump является ныне политический присон в США. pic.twitter.com/YC4q8DIO7m— BRICS News (@BRICSinfo) May 31, 2024
Как Байден ответил Трампу на обвинение
Так, журналистка спросила у Байдена: "Трамп назвал себя политическим заключенным и обвиняет вас напрямую. Что вы ответите?"
Ответ американского лидера красноречивее любых слов. Он просто идет дальше с улыбкой. Вероятно, пользователи не упустят из виду этот момент и создадут мемы — вирусные юмористические видео, рисунки и тексты.
Напомним, что суд признал Трампа виновным в подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Она должна была молчать об их интимных отношениях.
Таким образом, Трамп стал первым экс-президентом, судимым за тяжкое преступление. Ему грозит тюремное заключение или условный срок. Известно также, сможет ли Трамп баллотироваться в президенты.
Добавим, что вскоре Байден впервые прокомментировал решение суда по делу Трампа. По его словам, эта ситуация подтверждает "американский принцип", согласно которому никто не может быть выше закона.
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