Трамп готов рассекретить документы о теракте 11 сентября и убийстве Джона Кеннеди

Дональд Трамп на улице Манхэттена после вынесения приговора. Фото: SCANPIX, EPA

Трамп заявил, что готов рассекретить файлы о событиях 11 сентября, убийстве Джона Кеннеди и о деле Эпштейна. Таким образом, он хочет восстановить утраченное доверие к американским институтам.

Об этом Трамп рассказал в эксклюзивном интервью "Fox & Friends Weekend" в воскресенье, 2 июня.

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Суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по 34 пунктам в финансовых махинациях, связанных с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс. Трамп ответил, что поквитается со своими противниками, вернув свою старую работу.

"Это плохие люди. Эти люди больны, и они делают такие разрушительные вещи… если бы не я, они бы преследовали кого-то другого, а я знаю много конкурентов. Они бы этого не делали так хорошо. Моя месть будет успешной", — отметил Трамп.

В интервью лидер Республиканской партии обсуждал несколько важных тем. В частности, он рассказал, чего ожидает от генерального прокурора в случае своего избрания в ноябре этого года и намерен ли рассекретить несколько важных файлов, ставших предметом заговоров и спекуляций.

Трамп сказал решительно "да" о том, что он рассекретит файлы о событиях 11 сентября, убийстве Джона Кеннеди и о деле Джеффри Эпштейна, обвиняемого в изнасиловании девушек, чтобы восстановить утраченное доверие к американским институтам.

Трамп также сказал, что имеет в виду два имени для потенциальных генеральных прокуроров, но сказал, что допустил ошибку, приняв критическое решение во время своего первого срока, очевидно ссылаясь на Джеффа Сешнса и Билла Барра.

Напомним, что команда экспрезидента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявила о рекордных суммах пожертвований от поклонников в поддержку Трампа после обвинения в суде. Удалось собрать около 52,8 миллиона долларов за один день.

На вопрос об обвинениях от Трампа о фальсификации судебного процесса и сокрытии денег Президент США Джо Байден отреагировал лишь улыбкой.