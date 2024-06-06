Суды по Трампу состоятся после выборов США

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Суды в Соединенных Штатах Америки приостановили несколько громких дел в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа. Их планируют продолжить уже после президентских выборов.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте также:

Судебные дела в отношении Трампа

Так, вчера Апелляционный суд Джорджии принял указ о приостановлении дела в отношении Трампа до выборов президента США — по меньшей мере, до 5 ноября. Ранее предварительное слушание апелляции было назначено на октябрь.

Причиной такого решения суда стали попытки устранить от рассмотрения дела окружного прокурора Фултона Фанни Уиллис, обвиняемого в привлечении своего партнера в качестве главного обвинителя.

В то же время в Федеральном суде рассматривают дело о незаконном хранении Трампом секретных документов в его поместье по истечении президентского срока. Но вчера судья Эйлин Кэннон изменила график судебного процесса и назначила рассмотрение ряда ходатайств адвокатов к концу июня, поэтому до выборов в США дело рассматриваться не будет.

В чем обвиняют Трампа

Против бывшего главы Белого Дома Дональда Трампа в целом выдвинуто 91 уголовное обвинение. Одной из самых громких попытка вмешательства в выборы президента в 2020 году. Во время митинга 6 января 2021 года Трамп фактически призвал своих сторонников штурмовать Капитолий, из-за чего против него было возбуждено уголовное дело.

Летом 2022 года ФБР обнаружило в поместье Трампа ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив после сложения полномочий президента США.

А в июне 2023 года прокуратура предъявила ему обвинения по 37 пунктам по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

Ранее команда Трампа заявила о рекордных суммах пожертвований от поклонников в поддержку после обвинения в суде. Удалось собрать около 52,8 млн долларов за один день.

Также он заявлял, что готов рассекретить файлы о событиях 11 сентября, убийстве Джона Кеннеди и о деле Эпштейна. Таким образом, он хочет восстановить утраченное доверие к американским институциям.