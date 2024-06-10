Байден лидирует над Трампом в ключевых штатах - опрос CBS

Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. Фото: Reuters

Согласно новому опросу CBS Президент США Джо Байден опережает бывшего главу государства Дональда Трампа в ключевых штатах. Байден имеет 50 процентов поддержки против 49 процентов у Трампа в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсини.

Об этом сообщило издание Newsweek в воскресенье, 9 июня.

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Согласно новому опросу CBS, проведенный YouGov Президент США Джо Байден лидирует над экспрезидентом Дональдом Трампом в критически важных штатах.

"Опросы показали, что результаты будут плотными, поскольку эта пара статистически одинакова в большинстве опросов или имеет лишь незначительное преимущество", — говорится в сообщении.

По результатам опроса, Байден опережает Трампа в ключевых штатах с 50 процентами против 49 процентов у Трампа в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсини.

В общенациональных опросах ситуация обратная — Трамп побеждает нынешнего президента с разницей в один процент.

Однако решающую роль в определении результатов выборов будут играть критически важные штаты, поскольку коллегия выборщиков предоставляет каждому штату определенное количество голосов избирателей в зависимости от его населения. Для победы кандидат в президенты должен набрать 270 голосов избирателей и победа на общенациональных выборах не гарантирует успеха.

Напомним, что суды в США приостановили несколько громких дел в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа. Их планируют продлить уже после президентских выборов.

Ранее мы писали, что экспрезидент США Дональд Трамп опубликовал предвыборное видео в своей социальной сети, содержавшее ссылку на "единый рейх" среди возможных заголовков новостей, если он победит на выборах в ноябре.