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Трамп имеет возможность выйти из соглашения о безопасности с Украиной, — WP

13 июня 2024 15:15
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Безопасное соглашение Украины с США — Трамп может выйти из договоренностей
Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: AP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 13 июня, США и Украина планируют подписать соглашение о безопасности. Однако любой другой президент, который будет избран осенью 2024 года, может из нее выйти.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Возможность выйти из соглашения о безопасности

В материале издания указано, что такое соглашение о безопасности не требует ратификации Конгресса.

Это означает, что любой последующий президент США, в том числе и Дональд Трамп, может выйти из нее.

WP отмечает, что соглашение о гарантиях безопасности США для Украины не включает никаких новых обязательств по возможному членству Украины в НАТО. Кроме того, в соглашении не указаны конкретные суммы помощи, которую планируется предоставлять.

Тем не менее, американские чиновники надеются, что новое соглашение о безопасности поможет преодолеть политические разногласия внутри США.

Напомним, на саммите "Большой семерки" в Италии Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией . Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашение.

Также мы сообщали, что согласно новому опросу CBS Президент США Джо Байден опережает бывшего главу государства Дональда Трампа в ключевых штатах. Байден имеет 50 процентов поддержки против 49 процентов у Трампа в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсене.

Дональд Трамп
оружие
соглашение
безопасность
военная помощь
США

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