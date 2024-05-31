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Зеленський прокоментував підписання безпекової угоди з Норвегією

31 травня 2024 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Гарантії безпеки від Норвегії — Зеленський прокоментував підписану угоду
Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання угоди про гарантії безпеки від Норвегії у п'ятницю, 31 травня. Глава держави привітав рішення скандинавського королівства з огляду на всебічну підтримку України.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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Зеленський прокоментував гарантії безпеки від Норвегії

За словами глави держави, угода спрямована на шляху української боротьби "до свободи та справедливого миру".

"Вдячний за готовність надати F-16 та за підтримку наших зусиль в Чорному та Азовському морях. Сприятимемо й розвитку нашої оборонки", — пише глава держави.

Також він подякував уряду королівства за сприяння навчання українських військових, зокрема — зенітників.

"Отримаємо додаткові системи NASAMS з усім необхідним, але головне — з навченими у Норвегії людьми", — додає Зеленський. 

Нагадаємо, сьогодні Україна уклала угоду про отримання гарантій безпеки від Норвегії, яка містить військові та цивільні пункти взаємодопомоги. 

Також не так давно глава держави підписав ще дві безпекові угоди з двома країнами Скандинавії: з Ісландією та Швецією

Україна
Володимир Зеленський
угода
військова допомога
F-16
Норвегія

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