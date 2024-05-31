Гарантии безопасности от Норвегии - Зеленский прокомментировал подписанное соглашение

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности от Норвегии в пятницу, 31 мая. Глава государства приветствовал решение скандинавского королевства с учетом всесторонней поддержки Украины.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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Зеленский прокомментировал гарантии безопасности от Норвегии

По словам главы государства, соглашение направлено на путь украинской борьбы "к свободе и справедливому миру".

"Благодарен за готовность предоставить F-16, и за поддержку наших усилий в Черном и Азовском морях. Будем содействовать и развитию нашей оборонки", — пишет глава государства.

Также он поблагодарил правительство королевства за содействие обучению украинских военных, в частности зенитчиков.

"Получим дополнительные системы NASAMS со всем необходимым, но главное — с обученными в Норвегии людьми", — добавляет Зеленский.

Напомним, сегодня Украина заключила соглашение о получении гарантий безопасности от Норвегии, содержащее военные и гражданские пункты взаимопомощи.

Также не так давно глава государства подписал еще два соглашения о безопасности с двумя странами Скандинавии: с Исландией и Швецией.