Гарантии безопасности от Норвегии - Зеленский прокомментировал подписанное соглашение

Зеленский прокомментировал подписание соглашения о безопасности с Норвегией
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности от Норвегии в пятницу, 31 мая. Глава государства приветствовал решение скандинавского королевства с учетом всесторонней поддержки Украины.
Об этом он написал в своем блоге в Telegram.
Зеленский прокомментировал гарантии безопасности от Норвегии
По словам главы государства, соглашение направлено на путь украинской борьбы "к свободе и справедливому миру".
"Благодарен за готовность предоставить F-16, и за поддержку наших усилий в Черном и Азовском морях. Будем содействовать и развитию нашей оборонки", — пишет глава государства.
Также он поблагодарил правительство королевства за содействие обучению украинских военных, в частности зенитчиков.
"Получим дополнительные системы NASAMS со всем необходимым, но главное — с обученными в Норвегии людьми", — добавляет Зеленский.
Напомним, сегодня Украина заключила соглашение о получении гарантий безопасности от Норвегии, содержащее военные и гражданские пункты взаимопомощи.
Также не так давно глава государства подписал еще два соглашения о безопасности с двумя странами Скандинавии: с Исландией и Швецией.
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