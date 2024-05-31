Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский прокомментировал подписание соглашения о безопасности с Норвегией arrow

Зеленский прокомментировал подписание соглашения о безопасности с Норвегией

31 мая 2024 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Гарантии безопасности от Норвегии - Зеленский прокомментировал подписанное соглашение
Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности от Норвегии в пятницу, 31 мая. Глава государства приветствовал решение скандинавского королевства с учетом всесторонней поддержки Украины.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал гарантии безопасности от Норвегии

По словам главы государства, соглашение направлено на путь украинской борьбы "к свободе и справедливому миру".

"Благодарен за готовность предоставить F-16, и за поддержку наших усилий в Черном и Азовском морях. Будем содействовать и развитию нашей оборонки", — пишет глава государства.

Также он поблагодарил правительство королевства за содействие обучению украинских военных, в частности зенитчиков.

"Получим дополнительные системы NASAMS со всем необходимым, но главное  с обученными в Норвегии людьми", — добавляет Зеленский.

Напомним, сегодня Украина заключила соглашение о получении гарантий безопасности от Норвегии, содержащее военные и гражданские пункты взаимопомощи.

Также не так давно глава государства подписал еще два соглашения о безопасности с двумя странами Скандинавии: с Исландией и Швецией.

Украина
Владимир Зеленский
соглашение
военная помощь
F-16
Норвегия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера