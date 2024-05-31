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Зеленський заявив, що Британія не повністю дозволила використання своєї зброї — деталі

31 травня 2024 14:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія так і не дала конкретної згоди на використання зброї
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія поки що не дала конкретної відповіді про право наносити удари по Росії наданою зброєю. Британія очікує рішення США з цього приводу.

Про це український лідер повідомив в інтерв'ю виданню The Guardian.

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Чому Британія зволікає

На думку Зеленського, Велика Британія зволікає із відповідним дозволом, так як очікує на рішення Сполучених Штатів у цьому питанні і хоче досягнути консенсусу.

"Ми підіймали це питання двічі і не отримали відповіді. Остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів залежить від "консенсусу", причому позиція Вашингтона є вирішальною. "Ви знаєте, як це працює", — цитує Зеленського видання. 

Також The Guardian повідомляє, що Президент України стверджував, що багато європейських країн вже "стерли червоні лінії" та дозволили бити по території РФ своєю зброєю.

Зеленський зазначив, що західні країни, які перебувають у мирі, мають "інші пріоритети" і, зрозуміло, не поділяють відчуття гостроти ситуації в Україні.

"Для нас час — це наше життя, якщо ти не спустишся за хвилину [в бомбосховище], то можеш бути мертвим. Тому ставлення до часу зовсім інше", — наголосив президент, коментуючи зволікання деяких країн.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі Президента України підтвердили, що Сполучені Штати Америки дозволили бити по Росії американською зброєю. Втім, наразі це стосується ураження військових цілей у прикордонному регіоні, що межує з Харківщиною.

Також уряд Німеччини надав право Україні завдавати ударів німецькою зброєю по території країни-агресора.

Загалом вже понад 10 країн ддозволили використовувати українцям своє озброєння для нанесення ударів по військових об'єктах РФ. 

Україна
Великобританія
Володимир Зеленський
зброя
війна в Україні
США
війна

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