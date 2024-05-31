Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский заявил, что Британия не полностью разрешила использование своего оружия — детали arrow

Зеленский заявил, что Британия не полностью разрешила использование своего оружия — детали

31 мая 2024 14:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Владимир Зеленский заявил, что Великобритания так и не дала конкретного согласия на использование оружия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания пока не дала конкретного ответа о праве наносить удары по России предоставленным оружием. Британия ожидает решения США по этому поводу.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью изданию The Guardian.

Читайте также:

Почему Британия медлит

По мнению Зеленского, Великобритания медлит с соответствующим разрешением, так как ожидает решения Соединенных Штатов в этом вопросе и хочет достичь консенсуса.

"Мы поднимали этот вопрос дважды и не получили ответа. Окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от "консенсуса", причем позиция Вашингтона является решающей. "Вы знаете, как это работает", — цитирует Зеленского издание.

Также The Guardian сообщает, что Президент Украины утверждал, что многие европейские страны уже "стерли красные линии" и разрешили наносить удары по территории РФ своим оружием.

Зеленский отметил, что находящиеся в мире западные страны имеют "другие приоритеты" и, разумеется, не разделяют чувство остроты ситуации в Украине.

"Для нас время — это наша жизнь, если ты не спустишься через минуту [в бомбоубежище], то можешь быть мертвым. Поэтому отношение ко времени совсем другое", — подчеркнул президент, комментируя промедление некоторых стран.

Напомним, сегодня в Офисе Президента Украины подтвердили, что Соединенные Штаты Америки позволили бить по России американским оружием. Впрочем, это касается поражения военных целей в приграничном регионе, граничащем с Харьковщиной.

Также правительство Германии предоставило право Украине по нанесению ударов немецким оружием по территории страны-агрессора.

В общей сложности уже более 10 стран позволили использовать украинцам свое вооружение для нанесения ударов по военным объектам РФ.

Украина
Великобритания
Владимир Зеленский
оружие
война в Украине
США
война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера