Владимир Зеленский заявил, что Великобритания так и не дала конкретного согласия на использование оружия

Зеленский заявил, что Британия не полностью разрешила использование своего оружия — детали
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания пока не дала конкретного ответа о праве наносить удары по России предоставленным оружием. Британия ожидает решения США по этому поводу.
Об этом украинский лидер сообщил в интервью изданию The Guardian.
Почему Британия медлит
По мнению Зеленского, Великобритания медлит с соответствующим разрешением, так как ожидает решения Соединенных Штатов в этом вопросе и хочет достичь консенсуса.
"Мы поднимали этот вопрос дважды и не получили ответа. Окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от "консенсуса", причем позиция Вашингтона является решающей. "Вы знаете, как это работает", — цитирует Зеленского издание.
Также The Guardian сообщает, что Президент Украины утверждал, что многие европейские страны уже "стерли красные линии" и разрешили наносить удары по территории РФ своим оружием.
Зеленский отметил, что находящиеся в мире западные страны имеют "другие приоритеты" и, разумеется, не разделяют чувство остроты ситуации в Украине.
"Для нас время — это наша жизнь, если ты не спустишься через минуту [в бомбоубежище], то можешь быть мертвым. Поэтому отношение ко времени совсем другое", — подчеркнул президент, комментируя промедление некоторых стран.
Напомним, сегодня в Офисе Президента Украины подтвердили, что Соединенные Штаты Америки позволили бить по России американским оружием. Впрочем, это касается поражения военных целей в приграничном регионе, граничащем с Харьковщиной.
Также правительство Германии предоставило право Украине по нанесению ударов немецким оружием по территории страны-агрессора.
В общей сложности уже более 10 стран позволили использовать украинцам свое вооружение для нанесения ударов по военным объектам РФ.
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