Владимир Зеленский заявил, что Великобритания так и не дала конкретного согласия на использование оружия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания пока не дала конкретного ответа о праве наносить удары по России предоставленным оружием. Британия ожидает решения США по этому поводу.

Об этом украинский лидер сообщил в интервью изданию The Guardian.

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По мнению Зеленского, Великобритания медлит с соответствующим разрешением, так как ожидает решения Соединенных Штатов в этом вопросе и хочет достичь консенсуса.

"Мы поднимали этот вопрос дважды и не получили ответа. Окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от "консенсуса", причем позиция Вашингтона является решающей. "Вы знаете, как это работает", — цитирует Зеленского издание.

Также The Guardian сообщает, что Президент Украины утверждал, что многие европейские страны уже "стерли красные линии" и разрешили наносить удары по территории РФ своим оружием.

Зеленский отметил, что находящиеся в мире западные страны имеют "другие приоритеты" и, разумеется, не разделяют чувство остроты ситуации в Украине.

"Для нас время — это наша жизнь, если ты не спустишься через минуту [в бомбоубежище], то можешь быть мертвым. Поэтому отношение ко времени совсем другое", — подчеркнул президент, комментируя промедление некоторых стран.

Напомним, сегодня в Офисе Президента Украины подтвердили, что Соединенные Штаты Америки позволили бить по России американским оружием. Впрочем, это касается поражения военных целей в приграничном регионе, граничащем с Харьковщиной.

Также правительство Германии предоставило право Украине по нанесению ударов немецким оружием по территории страны-агрессора.

В общей сложности уже более 10 стран позволили использовать украинцам свое вооружение для нанесения ударов по военным объектам РФ.