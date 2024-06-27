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Украина получила гарантии безопасности от Эстонии — в Офисе президента рассказали детали

27 июня 2024 17:21
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Илья Рябинин
редактор
Гарантии безопасности от Эстонии — новое соглашение о безопасности Украины
Владимир Зеленский и Кайя Каллас. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Эстонией. Таким образом, страна Балтии стала еще одним гарантом безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины в четверг, 27 июня.

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Согласно тексту соглашения, Эстония предоставит Украине оборонную помощь на сумму более 100 млн евро в этом году и будет продолжать разностороннюю поддержку в течение десятилетнего срока действия документа. Эстонское правительство будет выделять не менее 0,25 % ВВП ежегодно в течение 2024-2027 гг. на военную поддержку нашей страны и зафиксировало процент ВВП в поддержку Украины в двусторонних соглашениях безопасности.

Также в документе закреплено предоставление военной помощи от Эстонии:

  • артиллерия (гаубицы 122-мм и 155-мм калибра);
  • противотанковые ракетные комплексы, ракеты и мины;
  • гранатометы Carl Gustaf;
  • штурмовые и снайперские винтовки;
  • беспилотники;
  • средства РЭБ.

В соглашении также закреплены вопросы сотрудничества по поставкам вооружений и военной техники, тренировкам, деятельности IT-коалиции и углубленному сотрудничеству в сфере ОПК.

Некоторые отмечены содействием Таллина в усилении санкций против РФ, возмещении ущерба, привлечении агрессора к ответственности, помощи нашему государству в восстановлении и восстановлении, противодействии гибридным угрозам, сотрудничеству в сферах кибер- и информационной безопасности, а также защите критической инфраструктуры.

Кроме того, в документе четко подтверждена поддержка Эстонии будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее Украина уже получила гарантии безопасности от Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Финляндии, Латвии, Испании, Бельгии, Португалии, Швеции, Исландии, Норвегии, Японии и США.

Также Владимир Зеленский анонсировал подписание еще десяти соглашений о безопасности, но не назвал с кем будут заключены договоры.

Владимир Зеленский
Эстония
Украина
Бельгия
договор
безопасность
соглашение

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