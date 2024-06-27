Україна та ЄС підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прибув на засідання Європейської ради в Брюсселі підписав низку безпекових угод із партнерами, зокрема з ЄС як з інституцією.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції на YouTub-каналі Офісу Президента України в четвер, 27 червня.

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Після зустрічі з главами ЄС та двосторонніх переговорів з державами-членами ЄС Україна підписала одразу три безпекові угоди, одна з яких — з Європейським Союзом загалом.

За словами Зеленського, безпекова угода з ЄС вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині.

"Кожен крок — заради наближення нашої історичної мети — миру та процвітання у спільному європейському домі", — зазначив Президент.

Подробиці безпекової угоди з ЄС

Документ передбачає:

підтримку в €50 млрд євро на найближчі чотири роки в межах програми Ukraine Facility, відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї, €5 млрд на зброю для України та прибутки від заморожених активів Росії;

довгострокове забезпечення України військовою технікою, військовою підготовкою, сприяння оборонній реформі та розбудові оборонної промисловості;

допомога в розмінуванні і післявоєнній відбудові, продовження підтримки біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спецтрибуналу для політичної верхівки Росії тощо;

консультації протягом доби у разі нової агресії Росії.

Нагадаємо, 27 червня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Брюсселі.

Раніше, 25 червня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно оголосила про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Також народний депутат Сергій Соболєв заявляв, що російська агресія прискорила процес вступу України до ЄС.