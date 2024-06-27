Переговори про вступ до ЄС — Зеленський візьме участь в засіданні Євроради

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Там український лідер візьме участь в засіданні Європейської ради та підпише безпекову угоду з ЄС.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.

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"Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", — йдеться у повідомленні.

Також український лідер зустрінеться з очільниками ЄС і держав-членів та проведе двосторонні переговори. Планується підписання одразу трьох безпекових угод, одна з яких — із ЄС загалом. Документ вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині.

"Кожен крок — заради наближення нашої історичної мети — миру та процвітання у спільному європейському домі", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 25 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно оголосила про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернулися до українців стосовно початку переговорів про вступ до ЄС. Глава уряду наголосив, що Україна стане повноправним членом Союзу.