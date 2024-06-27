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Зеленський візьме участь в засіданні Європейської ради та підпише безпекову угоду з ЄС

27 червня 2024 13:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Переговори про вступ до ЄС — Зеленський візьме участь в засіданні Євроради
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Там український лідер візьме участь в засіданні Європейської ради та підпише безпекову угоду з ЄС.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.

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"Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", — йдеться у повідомленні.

Також український лідер зустрінеться з очільниками ЄС і держав-членів та проведе двосторонні переговори. Планується підписання одразу трьох безпекових угод, одна з яких — із ЄС загалом. Документ вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. 

"Кожен крок — заради наближення нашої історичної мети — миру та процвітання у спільному європейському домі", — додав Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 25 червня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно оголосила про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. 

Також ми писали, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернулися до українців стосовно початку переговорів про вступ до ЄС. Глава уряду наголосив, що Україна стане повноправним членом Союзу. 

Володимир Зеленський
Європейський союз
переговори
Україна
угода

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