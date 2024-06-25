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У Єврокомісії оголосили про початок переговорів щодо вступу України до ЄС

25 червня 2024 12:35
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Дмитро Галушка
Редактор
Вступ України до ЄС — розпочалися переговори
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото ілюстративне: Boston Global Forum
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що сьогодні, 25 червня, офіційно розпочались переговори про вступ України до Європейського союзу. Окрім того, аналогічні переговори розпочалися і щодо Молдови.

Про це очільниця Єврокомісії написала на своїй сторнці в X у вівторок, 25 червня.

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Фон дер Ляєн привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ до Європейського союзу. Вона наголосила, що це дуже хороша новина для народів обох країн та всього Європейського Союзу.

"Ми стоїмо на порозі значного та трансформаційного моменту для цих двох країн та нашого Союзу. Вітаємо цінності та принципи, що об'єднують нас. ЄС завжди був більшим, ніж політичний та економічний. Це свідчить про наше колективне прагнення до миру, безпеки, демократії та процвітання", — зазначила глава Єврокомісії.

Глава Єврокомісії побажала вдалого початку переговорів, зазначивши, що цей шлях буде складним, але сповненим можливостей для України і Молдови.

Повідомляється, що міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Сергій Соболєв заявив, що російська агресія прискорила процес вступу України до ЄС, хоча війна також призвела до обмежень прав і свобод. 

Президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель. Він прибуде на саміт Європейського Союзу у четвер, 27 червня.

Володимир Зеленський
Європейський союз
Молдова
переговори
Україна
Урсула фон дер Ляєн

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