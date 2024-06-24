Зеленський відвідає Брюссель — мета візиту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Edgar Su

Президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель. Він прибуде на саміт Європейського Союзу у четвер, 27 червня.

Про це повідомляє RMF FM у понеділок, 24 червня.

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У Брюсселі ходять чутки про те, що Зеленський планує взяти участь у першому дні саміту Європейського Союзу.

"Така інформація циркулює", — повідомив RMF FM високопоставлений дипломат ЄС.

З міркувань безпеки ця інформація офіційно ніким не підтверджена.

Очікується, що Україна та ЄС підпишуть безпекову угоду, переговори про яку вели місяцями.

"Володимир Зеленський та лідери ЄС будуть присутні на церемонії", — наголосив дипломат.

Угоду, ймовірно, підпишуть "на рівні глав дипломатії".

Нагадаємо, Зеленський заявив про великий здобуток України на шляху до Європейського Союзу. Глава держави зазначив, що Євросоюз затвердив переговорну рамку для України, яка визначає формат і порядок перемовин про вступ.

Також Зеленський схвалив склад делегації, яка поїде на перемовини про вступ нашої держави до складу Європейського Союзу. Її очолить віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.