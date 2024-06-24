Зеленский посетит Брюссель — цель визита

Зеленский посетит саммит Евросоюза в Брюсселе — названа дата
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель. Он прибудет на саммит Европейского Союза в четверг, 27 июня.
Об этом сообщает RMF FM в понедельник, 24 июня.
Зеленский посетит Брюссель
В Брюсселе ходят слухи, что Зеленский планирует принять участие в первом дне саммита Европейского Союза.
"Такая информация циркулирует", — сообщил RMF FM высокопоставленный дипломат ЕС.
Из соображений безопасности эта информация официально никем не подтверждена.
Ожидается, что Украина и ЕС подпишут соглашение о безопасности, переговоры о котором вели месяцами.
"Владимир Зеленский и лидеры ЕС будут присутствовать на церемонии", — подчеркнул дипломат.
Соглашение, вероятно, подпишут "на уровне глав дипломатии".
Напомним, Зеленский заявил о большом достижении Украины по пути в Европейский Союз. Глава государства отметил, что Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении.
Также Зеленский одобрил состав делегации, которая отправится на переговоры о вступлении нашего государства в состав Европейского Союза. Ее возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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