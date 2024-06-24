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Зеленский посетит саммит Евросоюза в Брюсселе — названа дата

24 июня 2024 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский посетит Брюссель — цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Edgar Su
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель. Он прибудет на саммит Европейского Союза в четверг, 27 июня.

Об этом сообщает RMF FM в понедельник, 24 июня.

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В Брюсселе ходят слухи, что Зеленский планирует принять участие в первом дне саммита Европейского Союза.

"Такая информация циркулирует", — сообщил RMF FM высокопоставленный дипломат ЕС.

Из соображений безопасности эта информация официально никем не подтверждена.

Ожидается, что Украина и ЕС подпишут соглашение о безопасности, переговоры о котором вели месяцами.

"Владимир Зеленский и лидеры ЕС будут присутствовать на церемонии", — подчеркнул дипломат.

Соглашение, вероятно, подпишут "на уровне глав дипломатии".

Напомним, Зеленский заявил о большом достижении Украины по пути в Европейский Союз. Глава государства отметил, что Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении.

Также Зеленский одобрил состав делегации, которая отправится на переговоры о вступлении нашего государства в состав Европейского Союза. Ее возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Владимир Зеленский
Европейский союз
Украина
Бельгия
саммит
президент
соглашение

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