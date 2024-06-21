Зеленський заявив про здобуток України на шляху до ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про великий здобуток України на шляху до Європейського Союзу. Глава держави зазначив, що Євросоюз затвердив переговорну рамку для України, яка визначає формат і порядок перемовин про вступ.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 21 червня.

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Україна на шляху до ЄС

Зеленський заявив про великий здобуток України на шляху до Європейського Союзу. За його словами, те, що планувалося на перше півріччя, було повністю реалізовано. Європейський Союз затвердив переговорну рамку для України, яка визначає формат і порядок перемовин про вступ. Уже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Зеленський підкреслив, що Україна є і буде частиною єдиної Європи завжди.

"Сьогодні я затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ до ЄС. Також хочу привітати і Молдову, сьогодні затверджено переговорну рамку вступу до ЄС для цієї країни також", — сказав глава держави.

Зеленський також провів розмову з президентом Польщі, обговорюючи спільні кроки, зокрема позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні. Він наголосив на важливості підтримки Польщі у залученні інших держав до спільної міжнародної роботи заради миру.

Ситуація на фронті

Глава держави прокоментував також ситуацію на фронті станом на 21 червня. За йго словами, ситуація на Харківщині стала більш стабільною, проте на Донеччині вона залишається складною, особливо на Покровському напрямку, де відбуваються десятки російських атак щодня. Президент наголосив на важливості стійкості в цих регіонах.

"Щоразу, коли українці тиснуть, намагаються, прагнуть перемогти, усе вдається. На шляху до нашої перемоги кожна перемога потрібна. І сьогодні такі результати є. Дякую нашій збірній! Дякую нашій команді України, яка наближає державу до Євросоюзу! Дякую всім нашим захисникам і захисницям", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та Президент Польщі Анджей Дуда провели телефону розмову. Зокрема, вони обговорили роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Також ми писали, що національна збірна України з футболу здолала під час матчу Євро-2024 збірну Словаччини. Підлеглих Сергія Реброва вже привітав Президент України Володимир Зеленський.