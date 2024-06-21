Зеленский заявил о достижении Украины на пути в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом достижении Украины на пути в Европейский Союз. Глава государства отметил, что Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 21 июня.

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Зеленский заявил о большом достижении Украины на пути в Европейский Союз. По его словам, то, что планировалось на первое полугодие, было полностью реализовано. Европейский Союз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении. На следующей неделе переговоры фактически начнутся. Зеленский подчеркнул, что Украина есть и будет частью единой Европы всегда.

"Сегодня я утвердил состав делегации Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС. Также хочу поздравить и Молдову, сегодня утверждена переговорная рамка вступления в ЕС для этой страны также", — сказал глава государства.

Зеленский также провел разговор с президентом Польши, обсуждая общие шаги, в частности, позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне. Он отметил важность поддержки Польши в привлечении других государств к совместной международной работе ради мира.

Ситуация на фронте

Глава государства прокомментировал также ситуацию на фронте по состоянию на 21 июня. По его словам, ситуация на Харьковщине стала более стабильной, однако в Донецкой области она остается сложной, особенно на Покровском направлении, где происходят десятки российских атак ежедневно. Президент отметил важность устойчивости в этих регионах.

"Каждый раз, когда украинцы давят, пытаются, стремятся победить, все удается. На пути к нашей победе каждая победа нужна. И сегодня такие результаты есть. Спасибо нашей сборной! Спасибо нашей команде Украины, которая приближает государство к Евросоюзу! Спасибо всем нашим защитникам и защитницам", — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор. В частности, они обсудили работу над двусторонним договором безопасности.

Также мы писали, что национальная сборная Украины по футболу одолела во время матча Евро-2024 сборную Словакии. Подчиненных Сергея Реброва уже поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.