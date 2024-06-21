Розмова Зеленського та Дуди — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 21 червня, Президент України Володимир Зеленський та Президент Польщі Анджей Дуда провели телефону розмову. Зокрема, вони обговорили роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Про це повідомив глава держави в Telegram.

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Президент висловив подяку польському колезі за його активну підтримку Саміту миру. Зеленський розповів, що вони обговорили результати саміту і домовилися продовжити співпрацю з іншими країнами щодо підписання підсумкового комюніке.

"Ми також відзначили плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики", — додав глава держави.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Російська Федерація діє не самостійно. Для вирішення цілої низки своїх завдань в Україні держава-агресор використовує "ляльку Путіна — Лукашенка".

Раніше ми писали, що Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов.