Зеленський поділився деталями розмови з президентом Польщі
У п'ятницю, 21 червня, Президент України Володимир Зеленський та Президент Польщі Анджей Дуда провели телефону розмову. Зокрема, вони обговорили роботу над двосторонньою безпековою угодою.
Про це повідомив глава держави в Telegram.
Розмова Зеленського з Дудою
Президент висловив подяку польському колезі за його активну підтримку Саміту миру. Зеленський розповів, що вони обговорили результати саміту і домовилися продовжити співпрацю з іншими країнами щодо підписання підсумкового комюніке.
"Ми також відзначили плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики", — додав глава держави.
Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Російська Федерація діє не самостійно. Для вирішення цілої низки своїх завдань в Україні держава-агресор використовує "ляльку Путіна — Лукашенка".
Раніше ми писали, що Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов.
Читайте Новини.LIVE!