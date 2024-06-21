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Зеленский поделился деталями разговора с президентом Польши

21 июня 2024 19:31
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Бригадир София
редактор
Разговор Зеленского и Дуды — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В пятницу, 21 июня, Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор. В частности, они обсудили работу над двусторонним договором безопасности.

Об этом сообщил глава государства в  Telegram.

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Президент выразил благодарность польскому коллеге за его активную поддержку Саммита мира. Зеленский рассказал, что они обсудили результаты саммита и договорились продолжить сотрудничество с другими странами по подписанию итогового коммюнике.

"Мы также отметили плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения о безопасности в рамках декларации G7 и обсудили региональные вызовы безопасности", — добавил глава государства.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Российская Федерация действует не без помощи других. Для решения целого ряда своих задач в Украине государство-агрессор использует "куклу Путина — Лукашенко".

Ранее мы писали, что Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны. Им стал Алексей Морозов.

Владимир Зеленский
Польша
Украина
Анджей Дуда
саммит
президент
Саммит Мира в Швейцарии

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