Зеленский поделился деталями разговора с президентом Польши
В пятницу, 21 июня, Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор. В частности, они обсудили работу над двусторонним договором безопасности.
Об этом сообщил глава государства в Telegram.
Разговор Зеленского с Дудой
Президент выразил благодарность польскому коллеге за его активную поддержку Саммита мира. Зеленский рассказал, что они обсудили результаты саммита и договорились продолжить сотрудничество с другими странами по подписанию итогового коммюнике.
"Мы также отметили плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения о безопасности в рамках декларации G7 и обсудили региональные вызовы безопасности", — добавил глава государства.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Российская Федерация действует не без помощи других. Для решения целого ряда своих задач в Украине государство-агрессор использует "куклу Путина — Лукашенко".
Ранее мы писали, что Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны. Им стал Алексей Морозов.
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