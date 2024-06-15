Дуда описав роль Білорусі у війні з Україною

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото ілюстративне: скриншот President.pl

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Російська Федерація діє не самостійно. Для вирішення цілої низки свої завдань в Україні держава-агресор використовує "ляльку Путіна — Лукашенка".

Про це Дуда заявив під час Глобального саміту миру у Швейцарії, який проходить у суботу, 15 червня, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Лукашенко сприяє Путіну

"Він (Лукашенко. — Ред.) не тільки дозволив росіянам напасти на Україну з території Білорусі, а також організував низку гібридних атак проти своїх західних сусідів", — зазначив Дуда.

Польський президент звернув увагу, що Росія зараз залишається колоніальною імперією, яка так і не пройшла шлях деколонізації.

Водночас Україна, за на думку Дуди, має повне право захищатися від агресора в будь-який спосіб, дозволений міжнародним правом.

Нагадаємо, у Швейцарії сьогодні розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій оперативно інформує про найголовніші події та заяви.

У рамках саміту у Швейцарії Зеленський провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він подякував за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.