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Дуда на Саміті миру оцінив роль Білорусі в агресивних планах Росії

15 червня 2024 22:02
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Дмитро Галушка
Редактор
Дуда описав роль Білорусі у війні з Україною
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото ілюстративне: скриншот President.pl
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Російська Федерація діє не самостійно. Для вирішення цілої низки свої завдань в Україні держава-агресор використовує "ляльку Путіна — Лукашенка".

Про це Дуда заявив під час Глобального саміту миру у Швейцарії, який проходить у суботу, 15 червня, повідомляють Новини.LIVE.

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"Він (Лукашенко. — Ред.) не тільки дозволив росіянам напасти на Україну з території Білорусі, а також організував низку гібридних атак проти своїх західних сусідів", — зазначив Дуда.

Польський президент звернув увагу, що Росія зараз залишається колоніальною імперією, яка так і не пройшла шлях деколонізації.

Водночас Україна, за на думку Дуди, має повне право захищатися від агресора в будь-який спосіб, дозволений міжнародним правом.

Нагадаємо, у Швейцарії сьогодні розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій оперативно інформує про найголовніші події та заяви.

У рамках саміту у Швейцарії Зеленський провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він подякував за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Україна
війна в Україні
саміт миру
Білорусь
Польща
Росія
Анджей Дуда

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