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Розпочався Саміт миру у Швейцарії — трансляція Новини.LIVE з місця події

15 червня 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Саміт миру — ексклюзив Новини.LIVE з місця події
Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру. Фото: URS FLUEELER/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець прибула в медіацентр у місті Бюргеншток, Швейцарія. Протягом двох днів вона оперативно інформуватиме про найголовніші події та заяви Саміту миру.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Саміт миру у Швейцарії

Вже зовсім скоро пролунають перші заяви українського лідера Володимира Зеленського та президентки Швейцарії Віоли Амгерд. 

Наразі в медіацентрі перебувають журналісти з усього світу. На Саміт миру акредитувалися близько 500 медіа. 

Нагадаємо, на Глобальному саміті миру у Швейцарії Україну представлятимуть особисто президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій. 

У швейцарському Бюргенштоку, де проходить Саміт миру, посилили заходи безпеки та вивели на бойові чергування близько 4 тис. військових армії Швейцарії. 

Додамо, можливі шляхи досягнення миру в Україні обговорюватимуть близько 100 лідерів країн та урядів. Про головні моменти міжнародної конференції, організований Україною у Швейцарії, дивіться в матеріалі Новини. LIVE.

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