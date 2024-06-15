Глобальний саміт миру у Швейцарії — головні моменти міжнародного заходу

Президент Україні Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію. Фото: Reuters

Сьогодні у Швейцарії стартує Глобальний саміт миру: можливі шляхи досягнення миру в Україні обговорюватимуть близько 100 лідерів країн та урядів. Кого з учасників очікують в першу чергу, на який результат конференції очікує Україна та чи не послабить ймовірний результат від заходу відсутність на ньому Китаю.

Про головні моменти міжнародної конференції, організований Україною у Швейцарії, дивіться в матеріалі Новини. LIVE.

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У чому сенс Саміту миру

За думкою міжнародного експерта Богдана Яременка, сенс цього саміту — збільшувати кількість країн, які підтримують ідею мирних переговорів, і таким чином тиснути на Росію.

"На саміт винесені три пункти формули миру Зеленського. І ніякої іншої позиції в України немає. Втома когось із нас зовсім не означає, що в держави змінюється національний інтерес — відновити загальновизнані кордони. І про це говорить міжнародне право", — сказав Яременко.

За його словами, цей саміт — частина процесу, який давно йде і це високого рівня дипломатичні маневри. Важливі ті країни, які підтримують і мають потенціал вести за собою інші. З точки зору РФ, кожна країна-учасник — це величезна втрата і поразка.

Зеленський прибув до Швейцарії. Фото: Офіс президента

Хто братиме участь у Саміті миру

У Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни та вісім організацій. З них 57 представлені на найвищому рівні — президентів або прем’єр-міністрів. Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні — здебільшого очільників МЗС.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріархат мають статус спостерігачів.

Серед учасників є Саудівська Аравія, тим часом Китай та Росія — відсутні. Оприлюднено список країн, які братимуть участь у заході.

Уряд Швейцарії під час пресконференції напередодні мирного саміту у Берні (Фото Pierre Albouy / Reuters)

Три головні пункти конференції Саміту миру

Попри відсутність Росії та Китаю, захід має надзвичайно важливу мету. За словами президента Швейцарії Віоли Амхерд, це глобальний діалог та покращення перспектив майбутнього рішення шляхом переговорів. А сам саміт є "першим кроком" на шляху встановлення міцного світу.

Основними моментами дискусій на Саміті мають стати три пункти українського мирного плану з десяти: ядерна та продовольча безпека, звільнення військовополонених, викрадених українських дітей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що український уряд не відхилятиметься від десяти пунктів формули миру, зазначивши, що подання трьох пунктів зараз є тактикою для просування його спільної стратегії та заявивши, що "стратегічна мета залишається незмінною — виконання всіх пунктів".

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у Швейцарії. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

На який результат очікує Україна

За думкою політологів, головна мета — продемонструвати, що позиція України підтримується великою кількістю країн, а також поламати переговорну стратегію Росії.

"Це дуже важливо зараз. Тому РФ так агресивно намагається зірвати саміт. Оскільки РФ хотіла змусити нас до переговорів на своїх умовах. А це не лише відмова від НАТО, а й скорочення збройних сил, а також відмова від територій, що є неприйнятним для України", — вважає політолог Володимир Фесенко.

Глобальний саміт миру у Швейцарії стане продовженням інших дискусій та зустрічей, що відбулися у Копенгагені, Джидді, Мальті та Давосі. У планах України — завершити саміт прийняттям підсумкової декларації, яка в ідеальному варіанті буде одноголосно підтримана учасниками.

Нагадаємо, на Глобальному Саміті миру у Швейцарії Україну представлятимуть особисто президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій.

У швейцарському Бюрґенштоку, де проходить Саміт миру, посилили заходи безпеки та вивели на бойові чергування близько 4 тис. військових армії Швейцарії.