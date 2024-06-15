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Саммит мира стартует сегодня в Швейцарии — что известно о конференции

15 июня 2024 11:39
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Глобальный саммит мира в Швейцарии – главные моменты международного мероприятия
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Саммит мира в Швейцарию. Фото: Reuters
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Сегодня в Швейцарии стартует Глобальный саммит мира : возможные пути достижения мира в Украине будут обсуждать около 100 лидеров стран и правительств. Кого из участников ожидают в первую очередь, какого результата конференции ожидает Украина и не ослабит ли вероятный результат от мероприятия отсутствие на нем Китая.

О главных моментах международной конференции, организованной Украиной в Швейцарии, смотрите в материале Новости. LIVE .

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В чем смысл Саммита мира

По мнению международного эксперта Богдана Яременко, смысл этого саммита — увеличивать количество стран, которые поддерживают идею мирных переговоров, и таким образом давить на Россию.

"На саммит вынесены три пункта формулы мира Зеленского. И никакой другой позиции у Украины нет. Усталость кого-то из нас вовсе не означает, что у государства меняется национальный интерес — восстановить общепризнанные границы. И об этом говорит международное право", — сказал Яременко. 

По его словам, этот саммит — часть процесса, который давно идет и это высокого уровня дипломатические маневры. Важны те страны, которые поддерживают и имеют потенциал вести за собой другие. С точки зрения РФ, каждая страна-участник — это огромная потеря и поражение. 

Зеленский прибыл на Глобальный саммит мира
Зеленский прибыл в Швейцарию. Фото: Офис президента

Кто будет участвовать в Саммите мира

В Глобальном саммите мира примут участие 92 страны и восемь организаций. Из них 57 представлены на самом высоком уровне — президентов или премьер-министров. Еще 29 государств будут представлены на министерском уровне — в основном руководителей МИД.

Из международных организаций в Швейцарии будут представлены Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, все ключевые институты ЕС (Европейский совет, Европейская комиссия, Европейский парламент). ООН и Вселенский патриархат имеют статус наблюдателей.

Среди участников есть Саудовская Аравия, в то же время Китай и Россия — отсутствуют. Обнародован список стран, которые будут участвовать в мероприятии. 

На саммите мира в Швейцарии будут 92 страны.
Правительство Швейцарии во время пресс-конференции накануне мирного саммита в Берне (Фото Pierre Albouy / Reuters)

Три главных пункта конференции Саммита мира

Несмотря на отсутствие России и Китая, мероприятие имеет чрезвычайно важную цель. По словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, это глобальный диалог и улучшение перспектив будущего решения путем переговоров. А сам саммит является "первым шагом" на пути установления прочного мира.

Основными моментами дискуссий на Саммите должны стать три пункта украинского мирного плана из десяти: ядерная и продовольственная безопасность, освобождение военнопленных, похищенных украинских детей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что украинское правительство не будет отклоняться от десяти пунктов формулы мира, отметив, что представление трех пунктов сейчас является тактикой для продвижения его общей стратегии и заявив, что "стратегическая цель остается неизменной — выполнение всех пунктов".

Делегация Украины на Саммите мира - кто в списке
Владимир Зеленский и Андрей Ермак в Швейцарии Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Какого результата ожидает Украина

По мнению политологов, главная цель — продемонстрировать, что позиция Украины поддерживается большим количеством стран, а также поломать переговорную стратегию России.

"Это очень важно сейчас. Поэтому РФ так агрессивно пытается сорвать саммит. Поскольку РФ хотела заставить нас к переговорам на своих условиях. А это не только отказ от НАТО, но и сокращение вооруженных сил, а также отказ от территорий, что неприемлемо для Украины", — считает политолог Владимир Фесенко.

Глобальный саммит мира в Швейцарии станет продолжением других дискуссий и встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе. В планах Украины — завершить саммит принятием итоговой декларации, которая в идеальном варианте будет единогласно поддержана участниками.

Напомним, на Глобальном Саммите мира в Швейцарии Украину будут представлять лично президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций.

В швейцарском Бюргенштоке, где проходит Саммит мира, усилили меры безопасности и вывели на боевые дежурства около 4 тыс. военных армии Швейцарии.

дипломатия
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