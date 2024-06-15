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Саміт миру у Швейцарії — хто увійшов до складу української делегації

15 червня 2024 10:15
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Ілля Рябінін
редактор
Делегація України на Саміті миру — хто у списку
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у Швейцарії. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У суботу, 15 червня, у швейцарському Бюргенштоку розпочнеться Глобальний Саміт миру. Україну представлятимуть особисто Президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як стало відомо Новини.LIVE з власних джерел, від імені України на міжнародній зустрічі будуть присутні:

  • Президент України Володимир Зеленський;
  • глава Офісу президента України Андрій Єрмак;
  • міністр економіки України Юлія Свириденко;
  • міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

Заступники глави Офісу Президента України:

  • Ігор Брусило;
  • Ігор Жовква;
  • Микола Точицький.

Також стало відомо, що на Саміті очікується присутність Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця та надзвичайного та повноважного посла України у Швейцарії та князівстві Ліхтенштейн, ексгенпрокурора України Ірини Венедиктової

Глобальний Саміт миру — що відомо станом на зараз

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чого чекає Україна від результатів проведення Глобального саміту миру.

А також стало відомо, що у швейцарському Бюрґенштоку, де проходитиме Саміт миру, вже посилили охорону, виставивши на бойові чергування майже 4 000 військовослужбовців армії Швейцарії. 

Проте нардеп від політсили "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що першочергова задача Саміту не виконана, оскільки на світову зустріч не прибуде низка країн світу.

Володимир Зеленський
Швейцарія
саміт
Дмитро Лубінець
Україна
Дмитро Кулеба
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Ірина Венедиктова
саміт миру

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