Делегація України на Саміті миру — хто у списку

Саміт миру у Швейцарії — хто увійшов до складу української делегації
У суботу, 15 червня, у швейцарському Бюргенштоку розпочнеться Глобальний Саміт миру. Україну представлятимуть особисто Президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Хто прийматиме Саміт миру у Швейцарії
Як стало відомо Новини.LIVE з власних джерел, від імені України на міжнародній зустрічі будуть присутні:
- Президент України Володимир Зеленський;
- глава Офісу президента України Андрій Єрмак;
- міністр економіки України Юлія Свириденко;
- міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
Заступники глави Офісу Президента України:
- Ігор Брусило;
- Ігор Жовква;
- Микола Точицький.
Також стало відомо, що на Саміті очікується присутність Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця та надзвичайного та повноважного посла України у Швейцарії та князівстві Ліхтенштейн, ексгенпрокурора України Ірини Венедиктової.
Глобальний Саміт миру — що відомо станом на зараз
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чого чекає Україна від результатів проведення Глобального саміту миру.
А також стало відомо, що у швейцарському Бюрґенштоку, де проходитиме Саміт миру, вже посилили охорону, виставивши на бойові чергування майже 4 000 військовослужбовців армії Швейцарії.
Проте нардеп від політсили "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що першочергова задача Саміту не виконана, оскільки на світову зустріч не прибуде низка країн світу.
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