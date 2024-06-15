Делегація України на Саміті миру — хто у списку

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у Швейцарії. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У суботу, 15 червня, у швейцарському Бюргенштоку розпочнеться Глобальний Саміт миру. Україну представлятимуть особисто Президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як стало відомо Новини.LIVE з власних джерел, від імені України на міжнародній зустрічі будуть присутні:

Президент України Володимир Зеленський;

глава Офісу президента України Андрій Єрмак;

міністр економіки України Юлія Свириденко;

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

Заступники глави Офісу Президента України:

Ігор Брусило;

Ігор Жовква;

Микола Точицький.

Також стало відомо, що на Саміті очікується присутність Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця та надзвичайного та повноважного посла України у Швейцарії та князівстві Ліхтенштейн, ексгенпрокурора України Ірини Венедиктової.

Глобальний Саміт миру — що відомо станом на зараз

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чого чекає Україна від результатів проведення Глобального саміту миру.

А також стало відомо, що у швейцарському Бюрґенштоку, де проходитиме Саміт миру, вже посилили охорону, виставивши на бойові чергування майже 4 000 військовослужбовців армії Швейцарії.

Проте нардеп від політсили "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що першочергова задача Саміту не виконана, оскільки на світову зустріч не прибуде низка країн світу.