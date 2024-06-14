Про що говоритимуть на Саміті миру — Єрмак пояснив деталі

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

У Швейцарії незабаром розпочнеться Глобальний Саміт миру на підтримку України. Основними питаннями міжнародної зустрічі буде пошук справедливого миру для України та припинення війни.

Про це розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак в етері телемарафону у п'ятницю, 14 червня.

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За словами голови Офісу президента України, це найбільша дипломатична подія за останні роки.

"Два дні будемо говорити про сталий, справедливий мир для України, про подолання криз, повернення незаконно депортованих дітей, військових, цивільних, полонених, продовольчу, ядерну безпеку", — сказав Єрмак.

Також очільник Банкової поділився очікуваннями від політичної події такого рангу.

"Що стосується очікувань: по-перше – присутність світових лідерів на Саміті. Сьогодні практично в кожній промові лідерів лунають слова підтримки. По-друге – очікуємо узгодження спільного комюніке, робота над ним продовжується", — заявив Андрій Єрмак.

Глобальний Саміт миру — останні новини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чого чекає Україна від результатів проведення Глобального саміту миру.

А також стало відомо, що у швейцарському Бюрґенштоку, де проходитиме Саміт миру, вже посилили охорону, виставивши на бойові чергування майже 4 000 військовослужбовців армії Швейцарії.

Проте нардеп від політсили "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що першочергова задача Саміту не виконана, оскільки на світову зустріч не прибуде низка країн світу.