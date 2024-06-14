Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Саміт миру — Єрмак поділився деталями політичних обговорень у Швейцарії arrow

Саміт миру — Єрмак поділився деталями політичних обговорень у Швейцарії

14 червня 2024 14:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Про що говоритимуть на Саміті миру — Єрмак пояснив деталі
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Швейцарії незабаром розпочнеться Глобальний Саміт миру на підтримку України. Основними питаннями міжнародної зустрічі буде пошук справедливого миру для України та припинення війни.

Про це розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак в етері телемарафону у п'ятницю, 14 червня.

Читайте також:

Що буде обговорюватися на Саміті миру

За словами голови Офісу президента України, це найбільша дипломатична подія за останні роки.

"Два дні будемо говорити про сталий, справедливий мир для України, про подолання криз, повернення незаконно депортованих дітей, військових, цивільних, полонених, продовольчу, ядерну безпеку", — сказав Єрмак.

Також очільник Банкової поділився очікуваннями від політичної події такого рангу.

"Що стосується очікувань: по-перше – присутність світових лідерів на Саміті. Сьогодні практично в кожній промові лідерів лунають слова підтримки. По-друге – очікуємо узгодження спільного комюніке, робота над ним продовжується", — заявив Андрій Єрмак.

Глобальний Саміт миру — останні новини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чого чекає Україна від результатів проведення Глобального саміту миру.

А також стало відомо, що у швейцарському Бюрґенштоку, де проходитиме Саміт миру, вже посилили охорону, виставивши на бойові чергування майже 4 000 військовослужбовців армії Швейцарії. 

Проте нардеп від політсили "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що першочергова задача Саміту не виконана, оскільки на світову зустріч не прибуде низка країн світу.

політики
Україна
Швейцарія
саміт
безпека
Андрій Єрмак

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня