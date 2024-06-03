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У Білому домі відповіли, що означає відсутність Байдена на Саміті миру

3 червня 2024 23:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кірбі заявив, що відсутність Байдена на саміті миру не означає меншої підтримки України
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що присутність віцепрезидента США на Глобальному саміті миру в Швейцарії, а не президента, не впливає на рівень американської підтримки України. Він заявив, що ніхто не підтримує Україну сильніше, ніж президент США Джо Байден. 

Про це повідомило видання "Укрінформ" із посиланням на онлайн-брифінг Кірбі у понеділок, 3 червня.

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Відсутність Байдена на Саміті миру

Кірбі заявив, що присутність віцепрезидентки США Камали Гарріс на Саміті є доказом стабільної підтримки України з боку США. Він додав, що жодна країна не зробила більше для України та її здатності протистояти Росії, ніж Сполучені Штати.

"Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати", — заявив Кірбі.

Раніше стало відомо, що США на Саміті миру представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що станом на 31 травня близько ста країн готові взяти участь у Саміті миру. При цьому він додав, що деякі ключові союзники ще не підтвердили своєї участі у цьому заході.

Камала Гарріс
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саміт
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США
війна
Україна
Джейк Салліван
Джо Байден

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