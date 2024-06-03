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В Белом доме ответили, что означает отсутствие Байдена на Саммите мира

3 июня 2024 23:00
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Бригадир София
редактор
Кирби заявил, что отсутствие Байдена на саммите мира не означает меньшей поддержки Украины
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что присутствие вице-президента США на Глобальном саммите мира в Швейцарии, а не президента, не влияет на уровень американской поддержки Украины. Он заявил, что никто не поддерживает Украину сильнее президента США Джо Байдена.

Об этом сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на онлайн-брифинг Кирби в понедельник, 3 июня.

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Кирби заявил, что присутствие вице-президента США Камалы Харрис на Саммите является доказательством стабильной поддержки Украины со стороны США. Он добавил, что ни одна страна не сделала больше для Украины и ее способности противостоять России, чем Соединенные Штаты.

"Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая совершила столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты", — заявил Кирби.

Ранее стало известно, что США на Саммите мира будут представлять вице-президента Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на 31 мая около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. При этом он добавил, что некоторые ключевые союзники еще не подтвердили свое участие в этом мероприятии.

Камала Харрис
Джон Кирби
саммит
война в Украине
США
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Украина
Джейк Салливан
Джо Байден

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