Кирби заявил, что отсутствие Байдена на саммите мира не означает меньшей поддержки Украины

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что присутствие вице-президента США на Глобальном саммите мира в Швейцарии, а не президента, не влияет на уровень американской поддержки Украины. Он заявил, что никто не поддерживает Украину сильнее президента США Джо Байдена.

Об этом сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на онлайн-брифинг Кирби в понедельник, 3 июня.

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Кирби заявил, что присутствие вице-президента США Камалы Харрис на Саммите является доказательством стабильной поддержки Украины со стороны США. Он добавил, что ни одна страна не сделала больше для Украины и ее способности противостоять России, чем Соединенные Штаты.

"Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая совершила столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты", — заявил Кирби.

Ранее стало известно, что США на Саммите мира будут представлять вице-президента Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на 31 мая около ста стран готовы принять участие в Саммите мира. При этом он добавил, что некоторые ключевые союзники еще не подтвердили свое участие в этом мероприятии.