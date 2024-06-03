Хто представлятиме США на Саміті миру

Президент США Джо Байден та його соратники. Фото: Білий дім

США на Саміті миру представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та Радник з національної безпеки Джейк Салліван. Вони підтвердять підтримку США народу України.

Про це повідомили в пресслужбі Білого дому у понеділок, 3 червня.

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"Віцепрезидентка підтвердить підтримку США народу України та підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України", — йдеться в заяві.

Президента США Джо Байдена не буде, як хотів того президент України Володимир Зеленський. Він, найімовірніше, пропустить зустріч через заходи щодо збору коштів на свою виборчу кампанію.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майбутній Саміт миру може стати "великим кроком". На його думку, завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".

Також стало відомо, що Китай не братиме участь у Саміті миру, який проходитиме наступного місяця у Швейцарії. Пекін вирішив відмовитись, так як не було дотримано їхніх умов, наприклад, присутності Росії.