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Стало известно, кто будет представлять США на Саммите мира

3 июня 2024 18:48
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Кто будет представлять США на Саммите мира
Президент США Джо Байден и его соратники. Фото: Белый дом
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

США на Саммите мира будут представлять вице-президента Камала Гаррис и Советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они подтвердят поддержку США народу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в понедельник, 3 июня.

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"Вице-президент подтвердит поддержку США народу Украины и подчеркнет приверженность администрации Байдена-Гаррис поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.

Президента США Джо Байдена не будет, как хотел этого президент Украины Владимир Зеленский. Он, скорее всего, пропустит встречу из-за мер по сбору средств на свою избирательную кампанию.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящий Саммит мира может стать "большим шагом". По его мнению, благодаря такому мероприятию можно будет предпринять "дальнейшие шаги".

Также стало известно, что Китай не будет участвовать в Саммите мира, который будет проходить в следующем месяце в Швейцарии. Пекин решил отказаться, так как не были соблюдены их условия, например, присутствие России.

война в Украине
Джо Байден
мир
саммит

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