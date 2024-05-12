Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шольц висловив думку щодо Саміту миру і майбутнього України arrow

Шольц висловив думку щодо Саміту миру і майбутнього України

12 травня 2024 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шольц висловив думку щодо Саміту миру і майбутнього України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майбутній саміт миру може стати "великим кроком". Його проведуть у червні. 

Про це повідомляє Tagesschau.

Читайте також:

Саміт миру щодо України

"Навіть якщо там зараз не обговорюватиметься основне питання миру, а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", — зазначив Шольц.

Він додав, що завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".

Нагадаємо, 8 травня Президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов з міжнародними урядовцями. Основною темою виступила підготовка до Глобального Саміту миру.

Також Президент Швейцарії Віола Амгерд офіційно висловила запрошення Папі Франциску взяти участь у конференції, яка відбудеться в Бюргенштоці, Швейцарія.

Німеччина
війна
Україна
саміт
Олаф Шольц

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі