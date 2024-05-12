Шольц висловив думку щодо Саміту миру і майбутнього України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майбутній саміт миру може стати "великим кроком". Його проведуть у червні.

Про це повідомляє Tagesschau.

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"Навіть якщо там зараз не обговорюватиметься основне питання миру, а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", — зазначив Шольц.

Він додав, що завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".

Нагадаємо, 8 травня Президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов з міжнародними урядовцями. Основною темою виступила підготовка до Глобального Саміту миру.

Також Президент Швейцарії Віола Амгерд офіційно висловила запрошення Папі Франциску взяти участь у конференції, яка відбудеться в Бюргенштоці, Швейцарія.