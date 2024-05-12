Шольц высказал мнение по поводу Саммита мира и будущего Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящий саммит мира может стать "большим шагом". Его проведут в июне.

Об этом сообщает Tagesschau.

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"Даже если там сейчас не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это был бы большой шаг", — отметил Шольц.

Он добавил, что благодаря такому мероприятию можно будет предпринять "дальнейшие шаги".

Напомним, 8 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с международными чиновниками. Основной темой выступила подготовка к Глобальному Саммиту мира.

Также Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.