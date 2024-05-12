Шольц высказал мнение по поводу Саммита мира и будущего Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящий саммит мира может стать "большим шагом". Его проведут в июне.
Об этом сообщает Tagesschau.
Саммит мира по Украине
"Даже если там сейчас не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это был бы большой шаг", — отметил Шольц.
Он добавил, что благодаря такому мероприятию можно будет предпринять "дальнейшие шаги".
Напомним, 8 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с международными чиновниками. Основной темой выступила подготовка к Глобальному Саммиту мира.
Также Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.
Читайте Новини.LIVE!