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Шольц высказал мнение по поводу Саммита мира и будущего Украины

12 мая 2024 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шольц высказал мнение по поводу Саммита мира и будущего Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящий саммит мира может стать "большим шагом". Его проведут в июне. 

Об этом сообщает Tagesschau.

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"Даже если там сейчас не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это был бы большой шаг", — отметил Шольц.

Он добавил, что благодаря такому мероприятию можно будет предпринять "дальнейшие шаги".

Напомним, 8 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с международными чиновниками. Основной темой выступила подготовка к Глобальному Саммиту мира.

Также Президент Швейцарии Виола Амгерд официально выразила приглашение Папе Франциску принять участие в конференции, которая состоится в Бюргенштоке, Швейцария.

Германия
война
Украина
саммит
Олаф Шольц

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