Зеленський напередодні Саміту миру провів низку міжнародних розмов — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, провів низку телефонних розмов з міжнародними урядовцями. Основною темою виступила підготовка до Глобального Саміту миру у Швейцарії.
Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.
Підготовка до Глобального Саміту миру
За словами глави держави, військову допомогу та співпрацю він обговорив з прем’єр-міністрами Данії та Нідерландів, Метте Фредеріксен та Марком Рютте, а також з німецьким канцлером Олафом Шольцем.
Він зауважив, що головними розмовами стали: з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо двосторнньої співпраці та генсекретарем Європарламенту Марією Пейчинович-Бурич щодо відкриття офісу Реєстру збитків у Києві.
"Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та спільну регіональну безпеку. Цінуємо кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії", — заявив президент України.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців та усього світу з нагоди Дня пам'яті та примирення, 8 травня, де порівняв нацизм із рашизмом та заявив, як можна зупинити кремлівський режим.
Також він наголосив, що нацизм російського президента Володимира Путіна не має кордонів і подібний до політики Адольфа Гітлера.
Читайте Новини.LIVE!