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Зеленський напередодні Саміту миру провів низку міжнародних розмов — що обговорили

8 травня 2024 19:50
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський напередодні Саміту миру провів низку міжнародних розмов — що обговорили
Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, провів низку телефонних розмов з міжнародними урядовцями. Основною темою виступила підготовка до Глобального Саміту миру у Швейцарії.

Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.

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За словами глави держави, військову допомогу та співпрацю він обговорив з прем’єр-міністрами Данії та Нідерландів, Метте Фредеріксен та Марком Рютте, а також з німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Він зауважив, що головними розмовами стали: з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо двосторнньої співпраці та генсекретарем Європарламенту Марією Пейчинович-Бурич щодо відкриття офісу Реєстру збитків у Києві.

"Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та спільну регіональну безпеку. Цінуємо кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії", — заявив президент України.

зеленський саміт миру
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців та усього світу з нагоди Дня пам'яті та примирення, 8 травня, де порівняв нацизм із рашизмом та заявив, як можна зупинити кремлівський режим. 

Також він наголосив, що нацизм російського президента Володимира Путіна не має кордонів і подібний до політики Адольфа Гітлера. 

Володимир Зеленський
Німеччина
Данія
Нідерланди
Угорщина
Швейцарія
Україна
саміт
війна в Україні

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