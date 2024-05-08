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Нацизм Путіна не має кордонів — звернення Зеленського до українців

8 травня 2024 15:25
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Звернення Президента України Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Президент України звернувся до громадян з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Володимир Зеленський наголосив, що нацизм російського диктатора Володимира Путіна немає кордонів і подібний до нацизму Адольфа Гітлера. 

Відповідне відеозвернення оприлюднили на офіційному каналі глави держави в Telegram в середу, 8 травня. 

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Напередодні Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні РФ вкотре атакувала українські міста, запустивши майже 60 ракет і понад 20 шахедів проти цивільних об'єктів, які забезпечують життя. 

Який він, нацизм Російської держави

"Такими ж руїнами, як і в Україні, Росія погрожує й іншим державам світу. Саме це і є сучасним нацизмом, який вкоренився в Кремлі і хоче правити довічно. Він підміняє закон насильством, а правду своїми бажаннями. Як і той нацизм Гітлера, цей нацизм Путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувались", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що межа є і буде, і російським нацистам її не перетнути. 

"Це хоробрість усіх, хто протистоїть злу. Це рішучість кожного, хто зупиняє руїни та рятує людей від винищення й приниження. Це співпраця держав світу, яка допомагає життю вистояти й перемагати. Це принциповість тих, хто приходить у такі місця, до таких меморіалів, щоб ушанувати захист життя, і не приходить на інавгурації зла", — зазначив глава держави.

Що сказав Зеленський у відеозверненні

Президент вручив державні нагороди з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Як і 80 років тому, зараз від кожного у світі залежить, яким світ буде завтра. Як і 80 років тому, зараз кожен має чесно називати речі своїми іменами й протистояти терору та ненависті. Як і 80 років тому, зараз людству має залишитися пам’ять про перемогу над нацизмом, а не руїни. І це буде. І хай ніколи з людської пам’яті не зникають ті, чия сміливість і сила зберігають життя на землі. Хай панують співпраця й право, які забезпечують нормальне, мирне співжиття між народами. І хай буде незмінно світлою та вічною пам’ять кожного й кожної, хто боровся заради життя і віддав своє життя, щоб зло на землі не панувало", — звернувся до українців Зеленський. 

Цьогоріч Україна, приєднуючись до європейської традиції, вперше відзначає День пам’яті та перемоги 8 травня. Це день, коли Європа відзначає подвиг перемоги над нацизмом та вшановує пам'ять жертв Другої світової війни. 

Нагадаємо, у ніч проти середи, 8 травня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.
Загалом ворог випустив 55 ракет та 21 дрон, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 39 ракет та 20 БпЛА.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Київ
володимир путін
війна в Україні
Росія
нацизм

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